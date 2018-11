Polizei stellt betrunkenen Autofahrer nach Unfall

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer aus Aichach hat am Freitag auf der Staatsstraße 2047 einen Skoda überholt, dabei kollidierten die Außenspiegel. Doch der BMW-Fahrer fuhr weiter – bis er in Dachau von der Polizei in Empfang genommen wurde.

Gegen 20.15 Uhr war ein 38-jähriger Schwabhausener mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau unterwegs. Er wurde von einem BMW überholt, wobei es zur Kollision der beiden Außenspiegel kam. Ohne anzuhalten fuhr der 39-Jährige aus Aichach weiter, wie die Polizei Dachau mitteilte. Der Geschädigte fuhr ihm nach und versuchte, den Unfallverursacher mittels Lichthupe zum Anhalten zu bewegen, was der BMW-Fahrer jedoch nicht beachtete. In der Pater-Roth-Straße hielt der 39-Jährige an und wurde dort von der bereits verständigten Polizei empfangen. Die Beamten stellten bei dem Mann eine Alkoholisierung von fast zwei Promille fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein ist er für einige Zeit los, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1150 Euro.