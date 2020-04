Asylunterkunft in Schönbrunn steht unter Quarantäne

Weitere 25 Beschäftigte des Klinikums Dachau sind bei der zweiten Reihentestung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Landrat Stefan Löwl am Samstag mit. Damit steigt die Gesamtzahl der infizierten Mitarbeiter auf 44. Außerdem wurde die Asylunterkunft in Schönbrunn am Freitagabend unter Quarantäne gestellt, nachdem mehrere Bewohner positiv getestet wurden.

Landkreis– Über das Osterwochenende sind insgesamt 17 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind es insgesamt 684 Corona-Fälle im Landkreis Dachau. Davon hatten bis Mittwoch, 8. April, bereits 376 Personen die Coronavirus-Infektion überstanden. 14 Personen sind bereits infolge der Erkrankung verstorben, seit Karfreitag verstarben vier Personen im Alter von 79, 80, 86 und 91 Jahren.

In der Asylunterkunft in Schönbrunn wurden im Rahmen einer vom Landratsamt angeordneten Reihenuntersuchung mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Landratsamt am Samstag mitteilte. Die gesamte Unterkunft steht seit Karfreitag Abend unter Quarantäne sowie ärztlicher Überwachung. Aufgrund der räumlichen Nähe sind der Krisenstab im Landratsamt und das Gesundheitsamt auch in engem Austausch mit dem Krisenstab des benachbarten Franziskuswerkes. In der Unterkunft wurden zudem mehrsprachige Informationsschreiben mit Verhaltenshinweisen ausgehängt. Der vor Ort eingesetzte Mitarbeiter des Landratsamtes („Kümmerer“) sowie der anwesende Sicherheitsdienst überwachen die Einhaltung.

Im Klinikum Dachau ergab die zweite Reihentestung von Mitarbeiterin 25 weitere Index-Fälle, also Beschäftigte, die bei der Testung vor einer Woche noch negativ waren, jetzt im zweiten Testdurchgang aber positiv getestet wurden, wie Landrat Stefan Löwl mitteilte. Wie berichtet, hatte ein Patient, der unerkannt positiv war, Mitarbeiter und Mitpatienten im Helios Amper-Klinikum angesteckt. Eine erste Reihentestung von 1170 Beschäftigten ergab 19 positive Fälle. Nach dem Ergebnis der zweiten Reihentestung mit 25 Fällen konnten laut Löwl die betroffenen Bereiche im Klinikum identifiziert und somit die Quarantänemaßnahmen für die Beschäftigten nach der Sitzung des Krisenstabs am Samstag laut Löwl nochmals reduziert werden.

Das Corona-Hilfskrankenhaus im Hotel Select in Dachau-Ost wurde von den Einsatzkräften der Katastrophenschutzeinheiten ausgebaut und ausgestaltet. Gestern am späten Nachmittag machte sich Melanie Huml, Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, ein Bild von dem Hilfskrankenhaus, das innerhalb von einer Woche realisiert wurde. 99 Patienten, die mit Sauerstoff versorgt werden müssen, können hier untergebracht werden. Das Hilfskrankenhaus steht bereit, es werde aber derzeit noch nicht benötigt, erklärte Prof. Dr. Hjalmar Hagedorn, Ärztlicher Direktor des Helios Amper-Klinikums Dachau. Ein Bericht über das Hilfskrankenhaus folgt. no