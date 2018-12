Couragierter Autofahrer nimmt betrunkener Frau Autoschlüssel ab

Ein 44-jähriger Skoda-Fahrer ist auf der B471 hinter einem Ford hergefahren, der mehrmals die Leitplanke streifte. An einer Ampel sprang der Skoda-Fahrer aus dem Auto, lief zum Ford und zog die Schlüssel ab.

Dachau– Am Sonntagnachmittag war die 69jährige Dachauerin mit ihrem Ford auf der B 471 unterwegs, von der B 304 kommend in Richtung Fürstenfeldbruck. Schon bei der Auffahrt zur B 471 bemerkte ein hinter dem Ford fahrender Skoda-Lenker, dass die Vorausfahrende mehrmals die Leitplanke streifte, so die Polizei. Auf der kompletten Strecke geriet die Dame mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer, die Kollisionen nur durch Ausweichen verhindern konnten. An der Ampelanlage zur A 8 musste die Dachauerin bei Rotlicht anhalten. Der 44jährige Skoda-Fahrer aus Fürstenfeldbruck reagierte an der Ampel schnell und nahm der Frau die Autoschlüssel ab.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stellte bei der 69-Jährigen deutliche Anzeichen auf Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest war nicht mehr möglich, wie ein Pressesprecher gestern mitteilte. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.

