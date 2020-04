Deutschlands innovativste Fußgängerampel steht bald in Dachau

In wenigen Wochen wird in Dachau Deutschlands innovativste Fußgängerampel stehen. Die Ampel kann erkennen, ob sich ein Fußgänger nähert, und schaltet dann automatisch um.

Dachau– Die Große Kreisstadt arbeitet derzeit an einem Deutschland-weit einzigartigen Ampel-Projekt: Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Ferienausschuss berichtete, soll die Fußgängerampel am MVZ an der Münchner Straße mit einer Kamera ausgestattet werden, die erkennt, ob sich ein Fußgänger nähert. Entsprechend wird diese „intelligente Ampel“ dann ihre Rot- und Grünphase steuern. Bislang müssen Fußgänger mittels eines Druckknopfs das Grünlicht anfordern,

Dass ausgerechnet diese Ampel am MVZ für das „Pilotprojekt“, wie Hartmann es nannte, ausgesucht wurde, liegt daran, dass an der Anlage ohnehin Wartungsarbeiten anstanden. Der Einbau der Kamerasteuerung, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold, „wird da jetzt gleich integriert“.

Wann die intelligente Ampel in Betrieb gehen wird, steht noch nicht genau fest. Voraussichtlich, so Reinhold, „in drei Wochen“. Die Kosten hielten sich in Grenzen, es werde „nicht unendlich teuer“. Damit beweise der Dachauer Bauhof wieder einmal, dass er „ganz vorn dabei sei“, was innovative Lösungen betrifft, lobte der OB.

Für den motorisierten Verkehr gibt es derartige intelligente Ampeln mit Kamerasteuerung im Stadtgebiet bereits, beispielsweise an der Kreuzung Münchner Straße/Wallbergstraße/Wettersteinring.