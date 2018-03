Handwerker stürzt in den Tod - Kriminalpolizei ermittelt

Tragischer Unfall mit schlimmen Folgen in Dachau: Ein Handwerker ist vom Dach eines Hauses acht Meter in die Tiefe gestürzt. Selbst der Einsatz eines Rettungshubschraubers konnte den Mann nicht mehr retten.

Der Handwerker stürzte am Freitag gegen 16.45 Uhr beim Überprüfen einer Leitung am Kamin vom Dach eines Mehrfamilienhauses und fiel aus rund acht Meter Höhe zu Boden.

Der 55-jährige Heizungsbauer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern eingeliefert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.

Rubriklistenbild: © Symbolbild / dpa / Ingo Wagner