Die Sucht kann jeden treffen

Vor 30 Jahren konnten sich Alkoholkranke und andere Suchterkrankte nur stationär behandeln lassen. Dann gründete der bereits verstorbene Eduard Löhnert die Klientenzentrierte Problemberatung (KPB) in Dachau. Dr. Felicitas Dahlmann und Birgit Hey zeigen, wie wichtig die Einrichtung ist.

Vor 30 Jahren gab es für Alkohol- und Medikamentenabhängige nur die Möglichkeit, sich stationär behandeln zu lassen, das bedeutete: monatelang aus dem gewohnten Umfeld gerissen zu sein. Dann gründete der bereits verstorbene Eduard Löhnert die Klientenzentrierte Problemberatung (KPB). Im Interview erklären die Ärztliche Leiterin Dr. Felicitas Dahlmann und Verwaltungsleiterin Birgit Hey, wie wichtig das ambulante Angebot der KPB ist, wieso Alkoholkranke oft nicht mehr selber entscheiden können, ob sie trinken, und welche Fehler Angehörige oft machen.

Gehen wir 30 Jahre zurück. Welche Möglichkeiten der Rehabilitation hatten Suchtkranke vor der Gründung der KPB?

Birgit Hey: Die einzige Möglichkeit, die es gab, war, sich stationär behandeln zu lassen. Das bedeutete damals: Mindestens sechs Monate aus seinem Umfeld gerissen zu sein. Weg aus der Arbeit, weg aus der Familie, aus allem.

Wer sechs Monate weg ist, muss ja auch darüber sprechen, wo er ist. War deswegen damals – im Vergleich zu heute – die Hemmschwelle vieler Betroffener zu hoch, diesen Schritt zu gehen?

Dr. Felicitas Dahlmann: Auf jeden Fall. Und viele Patienten haben dann auch ihren Arbeitsplatz verloren. Oder sogar ihre Wohnung.

Lag es daran, dass Außenstehende die Patienten verurteilt haben, oder weil sie so lange auf einen Mitarbeiter verzichten mussten?

Dahlmann: Sicherlich beides. Früher gab es zudem ein völlig anderes Krankheitsverständnis. Leute dachten, dass es sich hier um eine Charakterschwäche handelt. Es wurde nicht als Krankheit gesehen, die einen großteils völlig unverschuldet treffen kann.

Wie sieht die Wahrheit aus?

Hey: Jeder kann betroffen sein, genau, wie sich auch jeder ein Bein brechen kann. Egal, ob Mann oder Frau, sehr jung oder bereits relativ alt. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Oft gibt es auch nicht den einen konkreten Auslöser für die Sucht.

Dahlmann: Bei Alkoholkranken handelt es sich um Menschen wie dich und mich.

Gibt es die negativen Vorurteile heute noch?

Dahlmann: Die Aufklärung ist mittlerweile besser. Doch diese alten Bilder sind immer noch in den Köpfen. Auch in den Köpfen der Patienten. Die sagen dann Dinge wie: „Ich bin doch kein Alki!“ Denn das Bild, das sie mit einem Alkoholiker verbinden, ist immer noch oft der Obdachlose unter der Brücke.

Hat sich die Situation im Arbeitsleben verbessert?

Hey: Die Betriebe nehmen ihre Fürsorgepflicht sehr ernst. Sie haben Dinge installiert, um Patienten zu begleiten oder Behandlungen möglich zu machen.

Dahlmann: Die großen Firmen haben oft eine eigene Suchtberatung und ein so genanntes Fünf-Punkte-System, damit es nicht gleich in die Abmahnung geht, sondern den Mitarbeiter zu beraten.

Viele Menschen trinken regelmäßig Alkohol. Was ist normal und ab wann merkt man, dass man alkoholkrank ist?

Dahlmann: Das ist ein sehr schleichender Prozess. Ganz am Anfang entscheidet man sich generell dafür, etwas Alkoholisches zu trinken. Dann wird es zur Gewohnheit und irgendwann übernimmt der Alkohol das Ruder. Man bekommt gar nicht richtig mit: Ab wann beginnt die Abhängigkeit und ab wann kann ich eigentlich nicht mehr darauf verzichten? Es gibt spezielle Kriterien, die zeigen, wann der normale Alkoholkonsum zur Krankheit wird.

Wie sehen diese Kriterien aus?

Der Betroffene muss regelmäßig trinken, das genügt aber nicht. Die Menge muss mit der Zeit ansteigen, weil sich der Körper an den Alkohol gewöhnt und immer größere Mengen verträgt. Ein weiteres Kriterium ist, wenn Menschen nicht mehr aufhören können – also der Kontrollverlust. Es fehlt das Empfinden: „Jetzt habe ich genug.“ Dazu kommt der Suchtdruck. Das bedeutet, wenn man in bestimmten Situationen oder Tageszeiten ein starkes, zwanghaftes Verlangen nach Alkohol hat. Ein weiterer Indikator sind die Entzugserscheinungen wie Zittern, Schwitzen oder Ähnliches. Der Alkohol übernimmt oft bestimmte Funktionen, z.B. trinkt man, um besser abschalten zu können oder Eheprobleme besser ertragen zu können. Ein weiterer Faktor ist, wenn der Alltag, der Beruf oder anderweitige Interessen zugunsten des Alkoholkonsums vernachlässigt werden. Oder es bestehen bereits gesundheitliche Schäden und die Leute trinken trotzdem weiter.

Und wenn diese Kriterien zutreffen, ist man alkoholkrank?

Dahlmann: Wenn drei oder mehr der sechs Kriterien gleichzeitig zutreffen, spricht man von Alkoholabhängigkeit.

Kann ein Mensch, der alkoholabhängig ist, bewusst darüber entscheiden, ob er nun trinkt oder nicht?

Hey: Ganz oft höre ich, dass Menschen immer noch denken: Dann soll er halt einfach nichts trinken. Oder: Er braucht ja nur das dritte Bier stehen lassen. Dass Betroffene das aber einfach nicht können, dass es sich hier um eine Krankheit handelt, dafür fehlt oft das Verständnis. Es wird als mangelnde Willensstärke, als Charakterschwäche ausgelegt.

Dahlmann: Wenn mal eine Abhängigkeit erreicht wurde, hat die betroffene Person es nicht mehr wirklich in der Hand. Es kommt nämlich zu Veränderungen im Gehirn, das so genannte Suchtgedächtnis entwickelt sich.

Stimmt es also, dass ein Schluck Bier rückfällig machen kann?

Dahlmann: Ja, auch wenn das nicht total plötzlich passiert. Deswegen ist Abstinenz so wichtig. Auch der Verzicht auf Alkohol in Lebensmitteln. Auch nur die kleinsten Reize können das Suchtgedächtnis triggern, so dass man langsam wieder in alte Verhaltensmuster fällt.

Was hilft Betroffenen?

Dahlmann:Wenn sie sich professionelle Hilfe suchen. Und wenn sie sich an ihren Hausarzt wenden, dass dieser das Problem nicht bagatellisiert, sondern den Patienten an die entsprechenden Stellen verweist.

Was können Angehörige und Freunde für Alkoholkranke tun?

Dahlmann: Den Betroffenen ansprechen. Das Thema nicht totschweigen. Zur Therapie motivieren, das Verhalten nicht entschuldigen, nicht verharmlosen. Und wenn es möglich ist, den Alkohol aus dem Haushalt entfernen.

Hey: Aber als erstes muss der Patient selber erkennen, dass er ein Problem hat und dass er krank ist. Als Angehöriger einen Termin machen – das funktioniert nicht.

Viele Angehörige sind überfordert und rutschen in eine Co-Abhängigkeit. Wie sieht das aus und was ist die Gefahr darin?

Dahlmann: Dass man sich in der Krankheit des Partners verliert und selbst in eine Depression abgleitet. Es besteht aber auch die Gefahr, dass man die Sucht des Partners durch sein eigenes Verhalten aufrechterhält. Wenn ich zum Beispiel meinen Mann mit Ausreden entschuldige oder die Krankheit verharmlose wie „Der trinkt ja nur ein Bier“. Aber auch das Kontrollieren ist Gift für die Beziehung, weil es dann zu einem Machtkampf kommt. Man ist nicht mehr Partner, sondern Kontrolleur.

Warum schaffen es Betroffene nicht, allein aufzuhören, sondern müssen sich unbedingt Hilfe suchen?

Dahlmann: Weil man die Situation nicht mehr selbst in der Hand hat. Wenn man es selbst schaffen könnte, wäre es ja wieder eine reine Willenssache – keine Krankheit. Dann könnte man einfach sagen: „Jetzt reiß dich mal zusammen und gib dir einen Tritt in den Hintern!“ Man braucht professionelle Hilfe, die einem therapeutisch bei der Suchtbehandlung zur Seite stehen kann. Wenn man am Ertrinken ist, kann man sich auch nicht selbst herausziehen, sondern braucht jemanden am Ufer.

Haben in der Corona-Krise Menschen vermehrt um Ihre Hilfe gebeten?

Dahlmann: Ja. Man spürt deutlich, dass die Menschen große Sorgen haben. Die Tagesstruktur bricht weg, Überforderung durch Homeschooling und vieles mehr. Da besteht schnell die Gefahr eines Rückfalls, aber auch viele neue Patienten haben sich gemeldet.

Hey: Wir hatten zu keiner Zeit geschlossen und waren immer für unsere Patienten da. Das war gerade jetzt sehr wichtig. Es gab eine Zeit, da war zum Beispiel Entzug nur noch ambulant möglich, weil stationär niemand wegen der Pandemie aufgenommen wurde, um die Kapazitäten frei zu halten.

Die Geschichte der KPB – Endlich gab es ein ambulantes Angebot

Es war bundesweit ein absolutes Novum: Eduard Löhnert hat 1990 in Dachau die KPB gegründet, die Fachambulanz „Klientenzentrierte Problemberatung“ für Suchterkrankungen. Sie war die erste Einrichtung bundesweit, die die Behandlung und Beratung von alkohol- und medikamentenabhängigen, sowie glücksspielsüchtigen Männern und Frauen ambulant angeboten hat. Löhnert wollte nicht, „dass diese Menschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden“, erinnert sich Birgit Hey, Verwaltungsleiterin der KPB. Zuvor war für die Patienten Entzug und Reha mit Therapie nur stationär möglich, das bedeutete: monatelang aus dem gewohnten Umfeld gerissen zu sein. Dank der KPB wurden Entzug und Behandlung ambulant möglich. Mittlerweile ist generell beides möglich, ambulante und stationäre Behandlung – auch in Kombination – je nachdem, wie es der Patient individuell braucht. Die Angebote für die ambulante Rehabilitation der KPB sind so gelagert, dass sie alle berufsbegleitend möglich sind. Termine sind früh morgens, in der Mittagspause oder abends möglich. Einmal angedockt an eine qualifizierte Fachambulanz können Patienten über viele Jahre hinweg begleitet werden, zum Beispiel in Krisensituationen, erklärt Birgit Hey. Heute gibt es die KPB Fachambulanzen in Dachau und München. In der KPB sind rund 70 Patienten pro Woche in laufender Behandlung. Insgesamt werden pro Jahr inklusive Erstgesprächen rund 400 Patienten behandelt. Seit 1998 wurden in beiden Fachambulanzen über 3000 qualifizierte ambulante Entgiftungen durchgeführt, davon in Dachau 1750 Entzüge. Hey: „Die ambulante Rehabilitation besitzt vor allem eine hohe Akzeptanz bei den Betroffenen.