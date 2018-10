Trickbetrügerinnen knöpfen Dachauerin2000 Euro ab

2000 Euro hat eine Dachauerin an zwei Trickbetrügerinnen bezahlt. Die beiden, Oma und Enkelin, hatten mehrere tausend Euro dabei.

Dachau - Eine 55-jährige Dachauerin hat schon am vergangenen Mittwoch in München 2000 Euro an eine 14-jährige Jugendliche und eine 50-jährige Frau bezahlt. Wie die Polizei München mitteilte, wollten die beiden die Dachauerin von ihren Problemen und negativen Gefühlen befreien. Eine zivile Polizeistreife beobachtete die beiden Wunderheilerinnen auch am Donnerstag in der Dachauer Straße in München, die immer wieder Passanten ansprachen, um ihnen aus der Hand zu lesen. Bei der Kontrolle hatten die 50-jährige Serbin und ihre 14-jährige Enkeltochter mehrere Tausend Euro Bargeld dabei. Zur Herkunft des Geldes konnten sie keine Angaben machen. Bei einem weiteren Treffen wollten die beiden auch die Familie der Dachauerin von ihren Problemen befreien und verlangten dafür nochmals 2000 Euro. Doch dazu kam es nicht. Das Geld wurde beschlagnahmt und die beiden Tatverdächtigen nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

