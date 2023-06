10 000 Besucher strömen zu Jazz in allen Gassen in die Dachauer Altstadt

Von: Miriam Kohr

Sechs Bands auf fünf Bühnen sorgten heuer bei Jazz in allen Gassen in der Dachauer Altstadt wieder für beste Stimmung bis spät in die Nacht. Alt und Jung feierten gemeinsam bei Jazzklängen und mehr, mit Limo und Cocktail oder Bier.

Dachau - Der Sonnenschein am Abend zog Freitag bereits ab 18 Uhr viele Besucher in die Dachauer Altstadt. Hier bot Jazz in allen Gassen ab 19.30 Uhr neben sechs Bands auf fünf Bühnen nicht nur musikalische Abwechslung bis in die Nacht, sondern auch eine Vielfalt gegen Hunger und Durst. Zu Jazz, Rock, Reggae, Folk und mehr wurde getanzt und mitgewippt. Mit dem Getränk in der Hand schlenderten Besucher durch die Gassen und sogen das südländische Flair an jeder Ecke auf oder entspannten auf den zahlreichen Bierbänken. Kulturamtsleiter Tobias Schneider zeigt sich mit rund 10 000 Besuchern zufrieden. Der Onlinevorverkauf habe sich bewährt.