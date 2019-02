Die Konflikte werden mehr und intensiver

Die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Dachau-Süd feiert Jubiläum. Vor zehn Jahren hat der Kinderschutz München die Trägerschaft von der AWO übernommen – und das Angebot wird immer wichtiger.

Dachau – JaS ist eine durch die Stadt geförderte Jugendhilfemaßnahme, die als sozialpädagogische Hilfe an Schulen immer häufiger genutzt wird. Der Sozialarbeiter an der Mittelschule Dachau-Süd ist seit fünf Jahren Dominik Ulbrich. „Die Jugendlichen können einfach vorbei kommen und bei mir ihr Herz ausschütten“, erklärt er. Zu seinen Aufgaben gehören zum größten Teil Einzelfallarbeit, Arbeit mit Klassen und die Vernetzung mit anderen Einrichtungen wie zum Beispiel das Jugendamt oder Jugendzentren. Der Sozialarbeiter ist immer als Ansprechpartner vor Ort und bietet den Schülern ein „dauerhaftes Gesprächs- und Hilfsangebot“. „Auch Lehrer können sich an mich wenden, falls sie Probleme mit ihren Schülern bekommen sollten“, sagt er.

Die Sorgen und Nöte der Schüler seien breit gefächert, so Ulbrich: „Von einem geklauten Pausenbrot bis zu Suizidgedanken ist alles dabei“, erklärt er. Auch Familien, die mit den Schwierigkeiten überfordert sind, hilft er.

Dominik Ulbrich ist der zweite Sozialarbeiter an der Mittelschule Dachau-Süd. Vor ihm war von 2008 bis 2013 Arnold Schweitzer dort tätig. Nun ist Schweitzer Bereichsleiter des Kinderschutz München in dem Gebiet. Ulbrich und Schweitzer fällt auf, dass sich die Konflikte vermehren und die Intensität der Konflikte steigen. Gerade Mobbing hätte sich, auch durch die neuen Medien, verstärkt. „Viele Kinder haben den richtigen Umgang mit Medien nie gelernt“, sagt Schweitzer. „Unser Ziel ist es, die Medienkompetenz zu stärken.“ JaS bietet zum Beispiel Workshops an oder organisiert dank Kooperationen Theaterstücke zu Themen wie Cybermobbing.

Auch 2019 sind verschiedene Projekte wie zum Beispiel Gruppen- und Sozialtraining zur Prävention geplant. Ein weiteres Ziel von JaS ist, die Schüler gut auf die Zukunft vorzubereiten. So findet im Februar beispielsweise ein Training für Bewerbungsgespräche statt, an dem 16 Firmen aus verschiedensten Branchen teilnehmen. Dies ermöglicht zum einen den Schülern, ein Bewerbungsgespräch zu trainieren, und zum anderen den Firmen, ihre potenziellen Bewerber bereits kennenzulernen.

Weil Dominik Ulbrich schon so lange als Sozialarbeiter in Dachau aktiv ist, haben die Schüler mittlerweile großes Vertrauen entwickelt. Arnold Schweitzer erklärt: „Durch die Konstanz der Personen kann nachhaltiger gearbeitet werden.“

Auch die Schulleiterin, Ilona Brezing ist vollkommen überzeugt von JaS: „Mittlerweile ist es undenkbar, keine Jugendsozialarbeit zu haben“, sagt sie.

Im Laufe der vergangenen zehn Jahre konnte JaS rund 3500 Schülern und Eltern helfen. Darunter waren knapp 440 Einzelfallhilfen, das bedeutet eine intensivere Arbeit. Außerdem wurden circa 100 Projekte in den Schulklassen organisiert und durchgeführt. Dominik Ulbrich resümiert: „Mich freut die Gänze der Akzeptanz sowohl von Schülern, als auch von Lehrern.“

lw