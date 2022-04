1000 Schützen weniger

Die bayerischen Schützenvereine klagen wegen Corona über Mitgliederverluste. © stefan rossmann

Corona hat in den Schützenvereinen zu herbem Mitgliederverlust geführt. Vor allem die Jugend bricht weg, wie beim Bezirksschützentag in Dachau deutlich wurde.

Dachau – Ausrichter für den diesjährigen 72. Oberbayerischen Bezirksschützentag im Thomahaus war der Schützengau Dachau, der heuer auch seinen 100. Geburtstag feiert.

Über 200 Delegierte aus ganz Oberbayern kamen in die Große Kreisstadt, um sich über das Geschehen im Schützenwesen zu informieren und dazu den Bericht von Bezirksschützenmeister Alfred Reiner, der ja auch Dachauer Gauschützenmeister ist, zu hören.

Doch Fehlanzeige! Reiner, der sich über diese Großveranstaltung in seinem Gau sehr gefreut hatte, musste wegen Corona in seinem Haus in Unterweikertshofen bleiben. So leitete sein Stellvertreter, der 2. Bezirksschützenmeister Stefan Fersch aus Starnberg dieses große Treffen der Schützen, die von der Blaskapelle Schönbrunn mit einer Vielzahl von Fahnen in den Saal gespielt wurden.

Ein herrliches Bild ergaben auch die Bezirksköniginnen und Könige, die sich mit ihren schweren Schützenketten zusammen mit einer Reihe von Gaukönigen vor der Bühne versammelten. So zeigte sich wieder einmal deutlich, was der Schießsport auch für Tradition und Brauchtum leistet.

Ferschs Ausführungen war zu entnehmen, dass der Schießsport schwer an den Pandemie-Jahren zu leiden hatte. Keine Bezirksmeisterschaft, keine Jugendmeisterschaft im Bezirk Oberbayern, kein Oktoberfestzug und nur einen Rundenwettkampf, der noch dazu nur mit Sonderregelungen geschossen werden konnte: „Das ist die traurige Bilanz“, so Fersch.

Auswirkungen aus der Corona-Pandemie seien massive Mitgliederverluste. Zum Ende des Jahres 2021 zählte der Schützenbezirk Oberbayern laut Fersch 148 956 Mitglieder. Das bedeutet gegenüber 2020 einen Verlust von 1009 Schützen und auch die Zahl der Schützenvereine hat sich um vier verringert. Die größten Verluste habe es im Bereich der Schüler gegeben, wo 10,41 Prozent abbröckelten. Bei den Junioren belief sich der Mitgliederverlust auf 6,41 Prozent und bei der Jugend waren es 5,23 Prozent weniger.

Das ist natürlich negativer Anlass genug, um Neumitglieder zu werben, wie das nicht nur Fersch, sondern auch Landesschützenmeister Christian Kühn für absolut notwendig erachtet. In erster Linie wolle man sich um den Nachwuchs bemühen. So werde man Gutscheine für interessierte Jugendliche auf die 30 Schützengaue verteilt ausgeben, die für eine Jahresmitgliedschaft in einem Schützenverein verwendet werden.

Die Jugendförderung durch den Bezirk beträgt Fersch zufolge derzeit maximal 1500 Euro pro Gau. Wohl auch coronabedingt hätten 2021 nur vier Gaue 5650 Euro aus diesem Topf beantragt und erhalten.

Mut machten die Vertreter der Politik den vielen Schützen. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann, die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Landrat-Stellvertreter Helmut Zech würdigten das starke Engagement der Schützen für Sport, Geselligkeit und Tradition. Dass sich die Schützenvereine künftig noch mehr um die Jugend bemühen wollen, wurde durch die Bank begrüßt.

Immerhin: Finanziell geht es den oberbayerischen Schützen nicht schlecht. Wie von Bezirksschatzmeister Armin Singer zu erfahren war, sei es hinsichtlich des Haushalts 2022 dennoch nicht leicht gewesen zu planen, weil man nicht wisse, inwieweit Corona den Schießbetrieb und weitere Veranstaltungen noch beeinflusst. Entsprechend dem Haushaltsansatz von 240 000 Euro sollen 68 000 Euro für die Jugend bereit gestellt werden.

Die Pandemie veranlasste auch Oberbayerns Schützenvereine zduem, größere bauliche Maßnahmen zu überdenken. So liegen dem Bezirk nur fünf Anträge für Maßnahmen an Schützenheimen und Schießständen vor. „Früher hatte man da weit mehr Anträge“, so Fersch. Die Baumaßnahmen von 35 oberbayerischen Schützenvereinen seien mittlerweile abgeschlossen. Der Bezirk Oberbayern sei übrigens der einzige Bezirk in Bayern, der sich getraut habe, heuer wieder eine Bezirksmeisterschaft durchzuführen.

Als Deutschen Meister 2022 im Bogenschießen habe man die FST Tacherting krönen dürfen. Deutscher Mannschaftsmeister mit der Luftpistole ist Germania Prittlbach. Die Prittlbacher nahmen am Bundesliga-Finale in Hochbrück teil. Sollte heuer wieder ein Oktoberfest stattfinden, werde es auch wieder einen Schützen-Festzug geben.