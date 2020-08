100 000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Ein defekter Kühlschrank im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Freisinger Straße in Etzenhausen hat in der Nacht zum vergangenen Freitag einen Brand verursacht, bei dem zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz waren.

Etzenhausen – Nach Angaben der Feuerwehr Dachau ging die Alarmierung um 3.30 Uhr ein. Die Bewohner wurden von einem Rauchmelder geweckt, setzten den Notruf ab und brachten sich in Sicherheit. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte war zunächst nur eine leichte Rauchwolke zu sehen. Die Hitze des Feuers ließ das Fenster des Brandraums bersten, wodurch die Flammen auf die schräg darüberliegende Dachterrasse sowie die Dachverkleidung übergriffen“, so der Pressesprecher der Feuerwehr Dachau, Wolfgang Reichelt. Diese Lage machte eine umfangreiche Vorgehensweise notwendig.

Der erste Atemschutztrupp drang über das Treppenhaus zum Brandherd vor und löschte das Feuer im Gebäude mit einem C-Rohr. Parallel dazu erfolgte von der Rückseite des Gebäudes ein Löschangriff über die Drehleiter. Reichelt: „Zunächst wurden die offenen Flammen auf der Dachterrasse und am Dach mit dem Wenderohr abgelöscht. Danach stieg der Trupp vom Korb auf das Dach und unterstützte den ,inneren’ Trupp mit einem C-Rohr, während dieser die Dachhaut öffnete um das Feuer, das sich unter den Ziegeln ausgebreitet hatte, bekämpfen zu können.“

Aufgrund der zunächst unklaren Lage zu Beginn, forderte der Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung, damit ausreichend Atemschutzgeräteträger zur Verfügung stehen. Um einen besseren Löscherfolg zu erzielen, wurde anfangs Schaum als Netzmittel dem Löschwasser beigemischt. Eine geringe Menge davon gelangte in den am Brandobjekt vorbeifließenden Webelsbach, der ein Stück weiter in die Amper mündet. Zur Sicherheit brachten das THW Dachau und die Feuerwehr Sperren ein und informierten vorsorglich die Wehren der Ortschaften, die sich weiter Amper abwärts befinden. „Nach zwei Stunden war der Brandeinsatz beendet, dann begann das große Aufräumen“, so Reichelt.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord mitteilt, blieben alle Bewohner des Hauses unverletzt. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde die Wohnung im 1. Obergeschoss schwer beschädigt. Der Sachschaden wird daher auf rund 100 000 Euro geschätzt. „Nach einer Untersuchung des Brandortes durch Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gehen diese von einem technischen Defekt an einem in der Kammer abgestellten Kühlschrank als Ursache für das Feuer aus“, so ein Sprecher.

Im Einsatz bzw. alarmiert waren die Freiwilligen Feuerwehren Dachau, Pellheim, Prittlbach, Ampermoching, Günding und Unterweilbach, die Kreisbrandinspektion, das THW Dachau, der Rettungsdienst und die Polizei. dn