Voll, voller, Jazz in allen Gassen

Spontan, frei, kreativ und voller Energie: Die Expressbrassband zog durch die Altstadt und spielte in allen Gassen – ein neues Konzept, von dem die Besucher vollauf begeistert waren

Auftakt des Dachauer Musiksommers mit 12000 Besuchern

von Claudia Schuri schließen

Ein schöner Frühlingsabend, überall in den Straßen ertönt Musik, die Leute ratschen, tanzen, genießen die Atmosphäre: Bei „Jazz in allen Gassen“ herrschte Festivalstimmung in der Dachauer Altstadt – und bisweilen dichtes Gedränge. Rund 12 000 Besucher waren zur Auftaktveranstaltung des Musiksommers gekommen.