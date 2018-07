Schüler beweisen großen Sportsgeist

Fröhlich nahmen die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Dachau nach dem 6. VR-Firmen- und Behördenlauf einen Scheck in Höhe von 1280 Euro in Empfang.

Dachau - Der Vorstandssprecher der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG, Thomas Höbel, und sein Vorstandskollege Johann Schöpfel überreichten dem erfolgreichen Schulteam den symbolischen Scheck und lobten seinen Sportsgeist. Die Montessori-Schule war nur eine von vielen, die mitmachten. Am diesjährigen VR-Firmen- und Behördenlauf nahmen insgesamt 14 Schulen teil. Für jeden teilnehmenden Schüler mit einer gültigen Zielzeit spendete die Volksbank Raiffeisenbank Dachau 20 Euro für ein schuleigenes Projekt. So kamen insgesamt 18080 Euro zusammen. Das waren 2000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Die 1280 Euro verwendet die Montessori-Schule für ihren Arbeitskreis „Familien in Not“. Das Foto zeigt die Teilnehmer am Schülerlauf nach dem Rennen. Rechts hinten auf dem Foto das Vorstandsmitglied der Volksbank Raiffeisenbank Dachau, Johann Schöpfel.

dn/Foto: VR Dachau