1700 begeisterte Läufer

Kreativstes Outfit: Die Freiwillige Feuerwehr Dachau absolvierte die Sechs-Kilometer-Laufstrecke in Einsatzkleidung. © VR-Bank

Zahlreiche motivierte Läufer nahmen am Mittwoch am neunten alljährlichen VR-Lauf in Dachau teil. Vor allem die Schüler begeisterten mit ihren Teilnehmerzahlen.

Dachau – Mit rund 1700 Teilnehmern hat der neunte VR-Firmen- und Behördenlauf fast an die Rekordzahlen des Jahres 2019 angeknüpft. Vor allem die Schülerzahlen übertrafen die Erwartungen.

Aus zwölf Schulen liefen 1113 registrierte Schüler – rund 60 mehr als 2019 – mit großem Sportsgeist drei Kilometer durch den Stadtwald. Für jede gültige Zielzeit spendete die Volksbank Raiffeisenbank Dachau 20 Euro. Auf diese Weise kam eine Gesamtspendensumme von 17 360 Euro zusammen. „Das ist unser Beitrag zu schuleigenen Projekten in den einzelnen Schulen“, berichtet VR-Pressesprecher Martin Richter.

Die erfolgreichen Schülerinnen: Constanze Homburg (1. Platz, Mitte), Paulina Schroll (2., l.), Emely Lehmann (3., r.). © VR-Bank

Die Sieger der Schüler: Michael Bachinger (1. Platz, Mitte), Moritz Schmid (2., l.), Linus Gerisch (3., r.). © VR-Bank

ASV ist bewährter Mit-Veranstalter

Das Lauf-Ereignis wurde in bewährter Kooperation mit dem ASV Dachau ausgetragen. Die Leichtathletikabteilung unter der Leitung von „Blacky“ Schwarz hatte sich organisatorisch ins Zeug gelegt. Von der VR-Bank Dachau waren rund 30 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die aufbauten, Geschenke und Medaillen verteilten. „Ohne sie alle wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Ich wünsche allen Beteiligten einen guten und erfolgreichen Lauf“, betonte der VR-Bankvorstand Klaus Berger. Er feuerte an der Eduard-Ziegler-Straße den Startschuss für die zahlreichen Schüler ab. Im Stadion herrschte ausgelassene Stimmung, dazu trug auch die Moderation David Loebes von der Rockantenne bei. Fitness-Trainerin Sandra Eichner bereitete die Teilnehmer mit einem Warm-up auf einen unfallfreien Lauf vor. Auf der Tribüne fieberten viele Zuschauer mit.

Der anschließende Lauf der Erwachsenen verlief ebenfalls sehr erfolgreich. 530 Läufer aus 46 Firmen und Behörden aus Dachau und der Region hatten sich angemeldet. „Nicht gewinnen, sondern dabei sein ist alles“, betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann. Er unterstützte das Laufteam der Stadt Dachau „Die schnelle Verwaltung“ und überreichte nach der Verlosung die Sonderpreise der Stadt Dachau an die glücklichen Gewinner.

Die Sieger bei den Herren: Michael Sassnik (1. Platz, Mitte des Podestes), Sane Sadibou (2., l.) und Lukas Neubeck (3., r.). © VR-Bank

Die Firmen- und Behördenläufer starteten nach dem Startschuss von Dachaus Sportreferenten Günther Dietz in mehreren Blocks. Vertreten waren neben Teams aus Architekturbüros, Arztpraxen, Fitness-Studios, dem Dachauer Amtsgericht und vielen Firmen und Unternehmen. Die VR-Runners der Volksbank Raiffeisenbank Dachau gingen mit einer großen Gruppe an den Start, unterstützt von den beiden Bankvorständen Johann Schöpfel und Ulrich Zeiler. Klaus Berger, der auch mitlief, berichtete: „Die Strecke durch den Wald war super, keine Pfützen nach dem Regen, schön zu laufen.“

Die große Gruppe des BRK Dachau fiel mit ihren Laufshirts mit den vielen roten Kreuzen ganz besonders auf. Zum ersten Mal dabei waren auch Schüler aus dem Franziskuswerk Schönbrunn. Ein Hingucker waren auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dachau, die in Einsatzkleidung mit Sicherheitshose und -jacke, Helm und Atemschutzgerät liefen.

Die Siegerinnen: Martina Hartberger (1. Platz, Mitte auf dem Podest), Stefanie Starp (2., l.) und Marlene Gruber (3., r.). © VR-Bank

Einzelwertungen

Bei den Damen lag Martina Hartberger von „Hauss Architektur & Laufkunst“ klar vorne. Sie wurde mit 26:23 Minuten Siegerin, gefolgt von Stefanie Starp vom Kinderhaus Pusteblume Bergkirchen mit 27:10 Minuten. Bei den Herren siegte Michael Sassnik vom „Team marco“ mit schnellen 22:12 Minuten. Kein Wunder: Er läuft zur Marathonvorbereitung pro Woche etwa 140 Kilometer. Der zweite Platz gehörte Sane Sadibou von der „schnellen Verwaltung“. Er brauchte nur 23:15 Minuten und kam so frisch ins Ziel, dass er auf der Rasenfläche noch ein paar Runden weiter lief.

Schnellste Chefs, schnellstes Team und originellste Outfits

Die schnellste Chefin und der schnellste Chef waren Katrin Wernthaler vom Läuferdreieck TSV Bergkirchen (28:14 Min.) und Daniel Hanke vom Team „NATürlich fit“ (23:45 Min.). Als schnellstes Team wurde das „Team marco“ prämiert. Für die kreativsten Outfits wurde die Freiwillige Feuerwehr Dachau und die beiden Teilnehmer mit reifrockartigen „Vom Fass“-Kostümen prämiert. dn

Firmenlauf Damen: 1. Martina Hartberger, Hauss Architektur & Laufkunst, 26:23 Min. 2. Stefanie Starp, Kinderhaus Pusteblume Bergkirchen, 27:10 Min. 3. Marlene Gruber, BRK Dachau, 27:16 Min. Herren: 1. Michael Sassnik, Team marco, 22:12 Min. 2. Sane Sadibou, platzDAH - die schnelle Verwaltung, 23:15 Min. 3. Lukas Neubeck, Amtsgericht Dachau, 23:24 Min. Schülerlauf Jahrgänge 2008-2011, weiblich: 1. Constanze Homburg, JEG, 13:05 Min. 2. Paulina Schroll, ITG, 13:12 Min 3. Emely Lehmann, Theresia-Gerhardinger-Realschule Weichs, 13:33 Min. Jahrgänge 2008-2011, männlich: 1. Michael Bachinger, Realschule Dachau, 11:40 Min. 2. Moritz Schmid, Vinzenz-von-Paul-Realschule Markt Indersdorf, 11:57 Min. 3. Linus Gerisch, ITG Dachau, 12:01 Min. Jahrgänge 2004-2007, weiblich: 1. Elena Schlammer, ITG Dachau, 13:22 Min. 2. Amelie Meier, FOS Karlsfeld, 14:16 Min. 3. Simone Schepella, FOS Karlsfeld, 14:16 Min. Jahrgänge 2004-2007, männlich: 1. Robert Thaumüller, Realschule Dachau, 10:59 Min. 2. Nils Gerkens, ITG Dachau, 11:26 Min. 3. Julius Ebner, JEG Dachau, 11:58 Min.