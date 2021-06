18 Neuinfektionen innerhalb einer Woche

Corona: Aktuelle Entwicklung im Landkreis Dachau

Dachau – In den vergangenen sieben Tagen haben sich 18 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit dem Coronavirus infiziert. Die Hälfte der Infizierungen sind auf eine private Feier zurückzuführen, bei der jedoch alle Regelungen beachtet wurden. Daher appelliert das Landratsamt weiterhin an alle Bürger, sich an die Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen zu halten und die bestehenden, kostenlosen Testangebote zu nutzen.

In der Woche vom 21. bis 27. Juni wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 18 neue Indexfälle gemeldet. In einem Fall handelt es sich um einen Jugendlichen. Die anderen Fälle sind Personen im Erwachsenenalter. In 75 Prozent der Fälle erfolgte die Ansteckung im privaten Umfeld. In einem Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer. In den restlichen fünf Fällen ist der Expositionsort nicht ermittelbar.

Die Zahl der Erstimpfungen steigt im Landkreis Dachau weiter auf aktuell 85 469 (Stand: 28. Juni). Dies entspricht einer Impfquote von 55,2 Prozent. Auch die Zweitimpfungen nehmen weiter zu. Insgesamt haben im Landkreis bereits 56 689 Bürger die zweite Impfdosis erhalten. Die Zweitimpfquote liegt somit aktuell bei 35,4 Prozent. Etwas mehr als ein Drittel der Impfungen wurde von den niedergelassenen Ärzten durchgeführt, knapp zwei Drittel der bisherigen Erstimpfungen entfallen auf die beiden Impfzentren sowie die mobilen Impfteams.

Sonderimpfaktion mit Johnson & Johnson in Karlsfeld

Am kommenden Freitag und Samstag, 2. und 3. Juli, ist eine weitere Sonderimpfaktion in Karlsfeld geplant. Anstelle des geplanten Siedlerfeststarts können sich an den beiden Tagen insgesamt 1000 ungeimpfte Personen mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson impfen lassen. Mit diesem Impfstoff ist nur eine einzige Impfung für den Vollschutz notwendig. Von 9 bis 12.45 Uhr sowie von 14 bis 20 Uhr sind Impfungen im Impfzentrum Karlsfeld ohne Termin möglich.

Nachdem alle in BayIMCO registrierten Personen Ende vergangener Woche ein Impfangebot erhalten haben, appelliert Landrat Stefan Löwl an alle bisher noch nicht geimpften Bürger, sich für einen Impftermin anzumelden, entweder über BayIMCO (www.impfzentren.bayern oder 116 117) oder bei den niedergelassenen Ärzten und Praxen. Das Landratsamt plant – gemeinsam mit den Impfzentren sowie den Schulen – für die zweite Julihälfte auch gesonderte Impfangebote für Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren; ab 16 Jahren ist eine Impfung in den Impfzentren bereits jetzt möglich. dn