191 500 Euro für Menschen in Not im Landkreis Dachau

Von: Nikola Obermeier

Die Kette der helfenden Hände der Dachauer Nachrichten unterstützt Menschen in Not. © MM

Für die „Kette der helfenden Hände“ der Dachauer Nachrichten wurde vergangenes Jahr die Rekordsumme von 191 500 Euro gespendet.

Dachau – Im vergangenen Jahr hatten die Menschen wegen der enorm gestiegenen Preise plötzlich deutlich weniger Geld in den Taschen. Und trotz Inflation und hoher Energiepreise haben die Leser der Dachauer Nachrichten für die Menschen in unserem Landkreis gespendet, die in Not geraten sind und schwierige Zeiten durchleben. Zusammengekommen ist eine enorme Summe, so viel wie nie zuvor: 191 500 Euro.

Schnelle und unbürokratische Hilfe möglich

Mit dem Geld konnte und kann bedürftigen Menschen schnell und unbürokratisch geholfen werden. Zudem werden Hilfsorganisationen und karitative Einrichtungen unterstützt, die wiederum Menschen in Notlagen helfen.

Die Dachauer Nachrichten haben in den vergangenen Monaten immer wieder die Schicksale von Menschen geschildert, die meist ohne eigenes Verschulden, etwa durch schwere Krankheiten oder Schicksalsschläge, in Not geraten sind. Diese Schicksale bewegten unsere Leser dazu, zu spenden. Die Summen der einzelnen Spenden reichten von 10 Euro bis zu vierstelligen Beträgen. Manchmal spendeten Kinder ein paar Euro aus einer gemeinnützigen Sammelaktion, manchmal sammelten Arbeitskollegen für eine bestimmte Familie, und viele Vereine und Firmen spendeten an die „Kette der helfenden Hände“. Dank ihnen allen wurde die Aktion in diesem Jahr ein so großer Erfolg.

Dalias Kampf gegen den Krebs

Der Fall der elfjährigen Dalia aus Schwabhausen etwa berührte die Leser sehr. Das Mädchen war im Sommer schwer an Krebs erkrankt und wurde im Schwabinger Krankenhaus behandelt. Um bei ihrem Kind zu sein, konnten die Eltern nicht mehr arbeiten. Nach einem Spendenaufruf in den Dachauer Nachrichten kamen 35 000 Euro zusammen.

Mit den Enkeln an der Armutsgrenze

Auch das Schicksal einer Familie aus dem nördlichen Landkreis bewegte die Menschen. Ein Rentnerehepaar zieht seine Enkelkinder auf, zwei Brüder im Teenageralter. Sie leben von Opas Rente, müssen jeden Cent zweimal umdrehen. Dank der Spenden aus der Kette der helfenden Hände kann die Familie nun beispielsweise die Nebenkosten bezahlen, Kleidung für die Jungs kaufen. Ein anonymer Spender übernahm ohne zu zögern die Kosten für die Klassenfahrt der beiden Jugendlichen.

Elektro-Gefährt zur Selbstständigkeit

Hilfe bekam auch eine 45-Jährige aus Ampermoching, die von heute auf morgen ihr Bein nicht mehr bewegen konnte und auf den Rollstuhl angewiesen war. Dank der Unterstützung von der Kette der helfenden Hände konnte sie sich ein wenig Selbstständigkeit bewahren: Sie konnte sich ein Elektro-Gefährt kaufen und bleibt so ein wenig mobil.

Den Alltag erleichtern

Das sind nur wenige Beispiele, bei denen mit den Spenden Menschen unterstützt wurden. Die Kette der helfenden Hände unterstützt viele Familien, Rentner, bei denen das Geld einfach nicht reicht – und die leider in den Zeiten der steigenden Kosten immer mehr werden. Außerdem hilft die Kette Menschen, die zwar gerade so über die Runden kommen, die aber nicht mehr weiter wissen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, die sich keine neue Brille kaufen können – oder die ihren Kindern an Weihnachten keine Geschenke machen können. Mit der Kette der helfenden Hände kann zumindest in dieser Zeit ein wenig Licht in den Alltag gebracht werden.

Partner der Kette der helfenden Hände

Die Dachauer Nachrichten arbeiten mit den sozialen Organisationen im Landkreis zusammen. Diese wissen am besten, wie die Spenden der Leser sinnvoll eingesetzt werden können. Zu diesen Organisationen gehören unter anderem: BRK Dachau, Dachauer Tafel, Caritas Dachau, Amoer e.V., Löwenkinder e.V., Weitblick e.V., Frauenhilfe-Frauennotruf, Allgemeiner Sozialdienst im Landratsamt Dachau, Frauen- und Familienberatung im Landratsamt, Kreisjugendring Dachau.

