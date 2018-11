Immer wenn er sauer wird

Innerhalb von nur dreieinhalb Monaten hatte es ein 20-jähriger Somalier geschafft, drei Schlägereien anzuzetteln.

Dachau – Drei Anklageschriften musste die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Dachau verlesen.

Das Naturell des 20-jährigen Bäckerei-Gehilfen mit Wurzeln in Somalia lässt sich mit einem Satz beschreiben: Wo andere Menschen einen Geduldsfaden haben, hat er eine Zündschnur.

Der junge Mann selbst beschreibt sein Naturell so: „Immer, wenn ich sauer bin, verliere ich die Kontrolle.“ Das erste Mal war er im Juli 2017 sauer. Nach einem Streit im Asylbewerberwohnheim in Haimhausen zog der Angeklagte vor den Augen einer Polizeistreife ein Messer und ging auf einen Mitbewohner los. Als die Polizisten ihre Pistolen zogen, warf der 20-Jährige seine Waffe weg.

Nur eine Woche später ging die Kontrolle flöten, als in einer Münchner Disco ein Streit unter Somaliern ausbrach. Der 20-Jährige war zuvor derart sauer geworden, dass er fleißig mitmischte. Die Polizei nahm ihn mit auf die Wache. Dort wurde er erneut sauer und hämmerte mit Kopf und Gliedmaßen gegen das Gitter. Als die Beamten ihn fixieren wollten, bog er einem von ihnen den Finger um.

Das dritte Mal war die Contenance des Angeklagten im November 2017 beim Teufel, als ihm der Türsteher einer Münchner Bar mitteilte, dass es in diesem Lokal Sitte sei, sein Bier dort zu kaufen, statt sein eigenes hineinzuschmuggeln. Laut Anklage soll der ungebetene Gast daraufhin sauer geworden sein. Er soll eine Bierflasche zerdeppert und mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf den Türsteher losgegangen sein. Der Bar-Wächter erlitt Kratzer.

Nun ist hinzuzufügen, dass der Angeklagte die Sitten des Freistaats durchaus zu schätzen weiß; mithin den Konsum von Bier. Er trinkt es reichlich. So auch an den drei Tagen, als er sauer geworden war. Beim Vorfall in Haimhausen schaffte er es auf 0,98 Promille. Bei der Sache auf der Wache waren es 1,8 Promille. Den Bierschmuggel in der Bar unternahm er mit 2,2 Promille.

Ein Urteil gab es noch nicht. Weil der als Zeuge geladene Türsteher zur Verhandlung nicht erschienen war, unterbrach Amtsrichter Daniel Dorner die Sitzung. Der Prozess dauert an.