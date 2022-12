Petra Kagel erklimmt ihren 2000. Gipfel

Von: Thomas Zimmerly

Keine Rekorde – nur Glücksgefühle, das ist das Ziel: Petra Kagel am Wilden Freiger im Stubaital. © privat

Petra Kagel (57) kann nicht anders. Sie muss rauf auf die Berge. Ein Interview mit der Dachauer Bergsteigerin über ihre Abenteuer in Fels und Eis.

Dachau – Petra Kagel hatte ihren großen Aha-Moment hat 1991, als sie das erste Mal in ihrem Leben die Zugspitze sieht. Es dauert noch ein bisschen, doch dann ist sie nicht mehr zu halten. Die gebürtige Dresdnerin, die seit 1991 in Dachau lebt, besteigt 1995 das Hörnle in den Ammergauer Alpen. Es folgen Berge in der ganzen Welt. Alleine in diesem Jahr macht sie 39 Touren. Im Oktober schafft die Abenteurerin ihren 2000. Gipfel, auf dem Psiloritis (2456 Meter) in Kreta. Ihr geht es nicht um Rekorde, alleine das Gipfelglück zählt. In 90 Prozent ihrer Unternehmungen zieht sie alleine los. Den Rest mit Führern. Es sind fast immer Tagestouren, bei denen sie schon mal neun Gipfel-Überschreitungen macht. Das ist auch der Grund, warum sie – Stand heute – bereits 2030 Gipfel in ihrem Tourenbuch notiert hat. Die Heimatzeitung hat Petra Kagel für ein Gespräch erwischt – als die 57-Jährige ausnahmsweise mal im Tal war.

Frau Kagel, nachdem sie 2014 ihren 1000. Gipfel erklommen hatten, sagten Sie in einem Gespräch mit den Dachauer Nachrichten, der Mont Blanc sei ein weiteres Ziel. Waren Sie schon oben?

Petra Kagel: Leider nein. Den Mount Blanc habe ich im August 2015 gebucht, mit einem Bergführer. Das war die Woche, wo dieses schwere Unglück war, wo sechs Bergsteiger dort ums Leben gekommen sind. Wir sind am ersten Tag hoch zur Cosmiques-Hütte und haben übernachtet. Doch ein schlechtes Wetter war im Anmarsch, und da habe ich den Bergführer gefragt: Welche Alternative gibt’s? Wir haben dann den südlichsten Viertausender, den Dome de Neiges de Écrin (4015 Meter), bestiegen.

Gab es danach noch einen Versuch?

Nein. Denn die Vorbereitung mit dem Bergführer 2015 hatte einfach nicht gepasst. Dass wir da zur Aiguille du Midi hochgefahren und über den Schnee- und Eisgrat zur Cosmiques-Hütte gegangen sind, als das schlechte Wetter kam, das hätten wir nie machen dürfen. Wir waren am nächsten Tag die einzigen auf der Hütte. Alle anderen Bergführer waren mit ihren Gruppen abgestiegen. Die Hüttenwirtin hat gesagt, schaut, dass ihr da runter kommt. Ich glaube, der Bergführer dachte bloß an seinen Verdienst.

Der Mont Blanc muss also noch warten. Welche Berge haben Sie schon bezwungen?

Da mein Mann und ich Reisen als Hobby haben, Berge auf der ganzen Welt. Etwa den Gunung Agung (3031 Meter) auf Bali. Oder in den USA in den einzelnen Bundesstaaten die jeweils höchsten Berge. In Colorado den Mount Elbert (4401 Meter) oder den Wheeler Peak (3982 Meter) in Nevada. In Marokko war ich auf der Toubkal (4167 Meter), auf Guadaloupe auf dem Vulkan Soufrière (1467 Meter) und auf Island auf dem Hvannadalshnukur (2110 Meter). Und einmal sogar auf einem Berg in der Antarktis.

Waren Sie außer auf dem Weg zum Mont Blanc sonst noch irgendwo in Gefahr?

Ja, in der Brenta im Trentino kam ich am Klettersteig in ein plötzlich aufziehendes Gewitter mit Hagel. Ein anderes Mal bin ich 40 Höhenmeter unterhalb des Gipfels umgedreht. Das war am Wörner in Mittenwald. Da war eine Schneerinne. Wäre ich da abgerutscht, wäre es ein freier Fall ins Nichts geworden. Dabei hatte ich zuvor den Hüttenwirt gefragt, ob die Route schneefrei ist. Und er hat gesagt: ja.

Petra Kagel am Gipfel des Eggishorn im Aletschgletschergebiet. © privat

Jetzt also der 2000. Gipfel!

Mein Mann und ich hatten uns überlegt: Wo machen wir in diesem Jahr im Herbst Urlaub? Da kamen wir spontan auf Kreta. Wettertechnisch kriegst du in Deutschland oder Österreich im Oktober nichts Spektakuläres auf Grund der Wetterlage her. Also sollte es der höchste Berg Kretas, der Psiloritis (2456 Meter) der 2000. sein. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt erst 1972 Gipfel. Also habe ich Routen ausgesucht, wo ich einmal acht Gipfel-Überschreitungen machen konnte, ein anderes Mal sechs und so weiter. Vor Kreta kam ich dann auf 1999.

Sie haben 2014 auch gesagt, dass der berühmte Satz, der Weg ist das Ziel, für Sie nicht gilt. Sie wollen nur oben sein und Augen- und Ausblick genießen. Wo oben war es am Schönsten?

Eine Aussicht von einem Viertausender auf die Gletscherwelt ist natürlich atemberaubend. Aber, ich habe jetzt die Adlerkopf-Überschreitung (1338 Meter) bei Ruhpolding gemacht, eine ganz kleine Geschichte. Das war so etwas Schönes, das man gar nicht vermutet. Es kommt also nicht auf die Höhe an.

Was geht Ihnen auf den Gipfeln durch den Kopf?

Je nach Schwierigkeit der Route ist es schon mal eine schönes Gefühl, das alleine geschafft zu haben. Dann steht man an so einem herrlichen Gipfelkreuz und hat diesen Weitblick. Das sind einfach nur Glücksgefühle. Und dann sieht man einen Berg und denkt: Da warst du schon oben. Aber dann ist daneben einer, der sieht spektakulär aus. Und ich überlege sofort, wie ich da hin und rauf komme.

Was machen Sie eigentlich mehr: klettern oder wandern?

Ich wandere mehr, wobei Klettern bis zum zweiten Schwierigkeitsgrad kein Problem ist. Aber ohne Seil, was eben alleine möglich ist. Des Weiteren gehe ich sehr gern Klettersteige.

Gab es während Ihrer Touren schöne Begegnungen?

Mit Steinböcken einige. Und mit Murmeltieren, die leider immer seltener werden. Und dann war da noch die Geschichte mit dem Schaf. Das war an der Gehren-Spitze in Österreich, wo eine Herde war. Eines eines kam auf mich zu und ist dann kilometer lang hinter mir hergelaufen. Bis irgendwann wohl das Revier zu Ende war. Dann blieb es stehen und guckte mir nach. Letztes Jahr sah ich einen balzenden Auerhahn – eine absolute Seltenheit.

Was haben Sie in nächster Zeit vor?

Jetzt kommt der Winter und die Skitouren. Aber weil ich alleine unterwegs bin, ist es wegen der Lawinen oft zu gefährlich. Also gehe ich nur noch in den Skigebieten die Pisten hoch. Wenn der Winter vorbei ist, sind meine weiteren Ziele unter anderem die Besteigung des Habicht (3277 Meter) in den Stubaier Alpen, denn dann habe ich alle sogenannten Seven-Summits-Stubai bestiegen – Zuckerhütl, Wilder Freiger, Habicht, Rinnenspitze, Serles, Hoher Burgstall und Elfer.

Interview: Thomas Zimmerly