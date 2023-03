21-Jähriger randaliert am Dachauer Bahnhof

Teilen

Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun mit einem Münchner. © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 21-jähriger Münchner hat am Donnerstag am Vorplatz des Bahnhofs Dachau eine 17-jährige Dachauerin umarmt und ihr an die Brust gegriffen.

Dachau – Ein 21-jähriger Münchner hat am Donnerstag am Vorplatz des Bahnhofs Dachau eine 17-jährige Dachauerin umarmt und ihr an die Brust gegriffen. Als ein 18-jähriger Begleiter der Frau aus dem Landkreis Dachau einschritt, versuchte der Münchner, ihn zu schlagen. Der 18-Jährige konnte jedoch ausweichen. Alarmierte Polizisten stellten fest, dass der Angreifer in einem psychiatrischen Krankenhaus in München untergebracht ist.

Den Polizeibeamten ins Gesicht gespuckt

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 21-Jährige in die Klinik zurückgebracht werden. Während des Transports bedrohte und beleidigte er die ihn begleitenden Beamten, versuchte nach ihnen zu schlagen und zu treten und spuckte drei Beamten ins Gesicht. Schlussendlich konnte er „unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zurück in die psychiatrische Einrichtung verbracht werden“, so die PI Dachau in ihrem Bericht.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.