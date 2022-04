251 ukrainische Schüler im Landkreis

Teilen

251 ukrainische Schüler wurden bereits an Schulen im Landkreis Dachau aufgenommen. © Caroline Seidel

Bis zum Schuljahresende werden im Landkreis Dachau an jeder Schule schnell und unbürokratisch geflüchtete Schüler aus der Ukraine aufgenommen.

Dachau - Die zentrale Steuerungsgruppe zur Aufnahme geflüchteter Schüler unter der Leitung des Schulamtes Dachau hat ein landkreisweites Konzept erarbeitet, um Flüchtlinge aus der Ukraine schnellstmöglich zu integrieren. Bisher sind 251 ukrainische Kinder und Jugendliche in den Schulen im Landkreis aufgenommen worden.

Aufnahmeverfahren für ukrainische Schüler ist einfach

Das Konzept ist einfach und zeitsparend, so das Landratsamt. Schüler wenden sich – nachdem sie in der Gemeinde angemeldet sind – an die Schule ihrer Wahl. Dort wird mit ihnen ein erstes Aufnahmegespräch geführt und ein Aufnahmebogen ausgefüllt. Einmal pro Woche erfolgt dann mit Hilfe der Aufnahmebögen eine zentrale Zuordnung der Schüler durch die Steuerungsgruppe.

Neben schulischen Leistungen und Wohnort ist auch die freie Aufnahmekapazität entscheidend. Für die kostenlose Schülerbeförderung der ukrainischen Schüler ist gesorgt.

Ab dann sind die Kinder in den Schulalltag, vor allem aber in eine Klassengemeinschaft integriert. Wo angeboten, können sie auch das zusätzliche Angebot von Willkommensgruppen wahrnehmen. Soweit dies für die einzelnen Schulen organisierbar ist, bekommen sie besondere Angebote im kreativen, sportlichen oder gemeinschaftsbildenden Bereich sowie Angebote zur ersten Begegnung mit der deutschen Sprache. Ebenso werden die Rahmenbedingungen geschaffen, sodass sie am Distanzunterricht teilnehmen können. Dieser wird vom ukrainischen Bildungsministerium und teilweise auch von den bisher besuchten Schulen online zur Verfügung gestellt und soll unter anderem dafür sorgen, dass die Kinder den Kontakt zu ihrer ukrainischen Heimat und Bildung nicht verlieren.

Gerechte Verteilung an die weiterführenden Schulen

Die zentrale Steuerungsgruppe steht unter der Leitung des Schulamtes Dachau. Neben der Schulamtsleitung gehören ihr vom Ministerium delegierte Direktorinnen und Direktoren der Realschulen, Gymnasien und der Berufsschule an. Ihre wesentlichen Aufgaben sind die Organisation der Aufnahme sowie die wöchentliche, gerechte Zuordnung aller Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe an die weiterführenden Schulen im Landkreis. Die Aufnahme an Grundschulen erfolgt an der Sprengelgrundschule vor Ort, die Aufnahme an Förderschulen wird über die Regierung geregelt. Nach dem Ende des Schuljahres 2021/22 bekommt die Familie eine Empfehlung für die zu besuchende Schulart im Schuljahr 2022/23.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.