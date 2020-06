Katalog als Zeichen deutsch-polnischer Freundschaft

„Der Katalog zur Ausstellung, die niemals stattfand“, so wurde er bei der Präsentation in der Neuen Galerie oft genannt. Die vielseitige Broschüre stellt dar, welche Künstler und welche Werke unter dem Titel „Dachau – Oswiecim“ dort zu sehen gewesen wären. Doch wie bei so vielen Dingen schrieb Corona die Pläne um.

Die Ausstellung „Dachau – Oswiecim“ war als einer von vielen Programmpunkten zum Jubiläum der 30 Jahre andauernden Künstlerfreundschaft zwischen Dachauer und polnischen Künstlern sowie der fünfjährigen Landkreispartnerschaft gedacht. Die polnischen Künstler Barbara Wójcik, Pawel Warchol, Waldemar Rudyk, Jerzy Pietruczuk, Elzbieta Petruczuk Martyna Paluchiewicz, Angieszka Kobielusz, Remigiusz Dulko, Józef Holard sowie die Mitglieder der Dachauer KVD, Wolfgang Sand, Annekathrin Norrmann, Florian Marschall, Nina Märkl, Heiko Klohn, Johannes Karl und Anna Rosa Lea Dietze, hätten sich hierzu ein Stelldichein gegeben. Doch Kunstwerke in Coronazeiten von Land zu Land zu transportieren, ist schwer. Zudem hätten die polnischen Freunde wegen der geschlossenen Grenzen nicht nach Deutschland kommen können, um die Ausstellung vorzubereiten und die Eröffnung zu feiern. Die Absage war also unausweichlich.

Der Katalog dagegen stand im März aber bereits kurz vor dem Druck, wie Landrat Stefan Löwl verrät. Nach ein paar leichten Änderungen im Inhalt entschieden sich die Verantwortlichen – das Landratsamt und die KVD – daher nun für dessen Erscheinen. „Als Ausdruck für die lange Freundschaft und für die Partnerschaft“, erklärte Landrat Löwl und sagte: „Wenn wir schon nicht feiern oder intensive Gespräche führen können, möchten wir doch die Symbolik der Freundschaft wahren!“ Dabei betonte er die Wichtigkeit dieser Partnerschaft zum Landkreis in Polen und stellte die Vielfältigkeit der Beziehung heraus: „Sie hat nicht nur den künstlerischen Aspekt, auch einen schulischen und den der Erinnerungskultur.“ Viele Vorurteile habe er aufgrund der Begegnungen bereits weichen gesehen.

„Es waren die Chemie, die schon bei der ersten Begegnung gestimmt hat, und die Gemeinsamkeiten“, erklärt der Künstler Heiko Klohn die 30 Jahre anhaltende Freundschaft zwischen den Künstlern der beiden Landkreise. Mit den Worten „Hello Heiko, in planiere eine Ausstellung in Oswiecim. Ist das gut for Du und deine Kollege?“ begannen in der Anfangszeit oft Briefe von Pawel Warchol an Heiko Klohn, wie er im Katalog verrät. Die Antworten waren damals noch bis zu einer Woche unterwegs.

Klohn war sofort dabei, hatte aber Bedenken wegen des Transports, der Übernachtungen und des Vorgehens des Zolls. Warchol meinte, dass das „keine Spezialproblem“ sei – wie bei so vielen Dingen. Heiko Klohn erinnert sich an den Anfang: „So kam es vor, dass wir völlig überladen auf Tschechiens Straßen eine Auspuffanlage sowie tiefe Spuren in einem noch nie erlebten Schneesturm hinterließen. Das ‚keine Spezialproblem’ am Zoll konnten wir erst lösen, als wir verstanden, dass mit Papieren weder Reisepass noch Führerschein gemeint waren“, erinnert sich der Dachauer Zeichner. Mit Verspätung kamen sie an, weshalb nur noch wenig Zeit zum Aufbau übrig blieb. „Wir lernten zum ersten Mal die polnische Kunst des Improvisierens kennen“, schmunzelt Klohn.

Es scheint etwas davon auf die Dachauer Künstler übergegangen zu sein. Denn bei der Katalogvorstellung standen die Verantwortlichen keineswegs in einer leeren Galerie. Denn die KVD-Mitglieder schufen mit ihren Werken sowie Bildern und Objekten von polnischen Künstlern, die man aus allen Ecken des Landkreises zusammentrug, eine alternative Ausstellung. Der Titel: „Bilder keiner Ausstellung“ (wir berichteten). „Diese 30 Jahre der gemeinsamen Arbeit haben uns bereichert und uns einen neuen Blick auf die Kunst, Bayern und die Welt, den Erfahrungsaustausch gegeben“, wird der polnische Zeichner Pawel Warchol im Katalog zitiert. Warchol verrät auch: Nach 30 Jahren haben sich mehr als 70 Künstler an über 40 gemeinsamen Projekten und Ausstellungen beteiligt. Miriam Kohr





Wichtige Stationen der Freundschaft und Partnerschaft zwischen Dachau und Oswiecim: