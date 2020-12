36-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Lkw sind am Donnerstagfrüh auf der B 471 ein 36-Jähriger schwer und ein 38-Jähriger leicht verletzt worden.

Dachau – Gegen 7.35 Uhr war der 36-jährige Augsburger mit seinem Ford auf der B 471 in Richtung Schleißheim unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Dachau-Ost kam er nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannten Gründen nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 53-Jährigen aus Landshut und dem dahinter fahrenden Skoda eines 38-Jährigen aus Roding. Der Ford-Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau eingeliefert. Der Fahrer des Skoda wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 35 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Dachau und Karlsfeld im Einsatz. Die Helfer versorgten die verletzten Fahrzeuginsassen und nahmen weiträumige Absicherungsmaßnahmen vor, wie die Feuerwehr Karlsfeld mitteilte. Die Unfallstelle wurde abschließend gereinigt, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.