75000 Euro Schaden bei Unfall

Dachau– 75 000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Mittwoch am Himmelreichweg in Dachau entstanden. Eine 37-jährige Dachauerin wollte gegen 10.25 Uhr mit ihrem Audi A1 von der Herzog-Albrecht-Straße nach links in den Himmelreichweg abbiegen. Sie hätte an dieser Stelle die Vorfahrt achten müssen, wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen übersah sie den von links kommenden Audi A4 eines 70-jährigen Dachauers. Die beiden stießen zusammen, und zwar derart heftig, dass beide hochwertigen Autos laut Polizei vermutlich einen Totalschaden erlitten und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise blieben die Fahrer der beiden Autos sowie die zweieinhalbjährige Tochter der Audi-Fahrerin unverletzt. dn