37 Polizei-Einsätze an Halloween

Die gruseligste Nacht des Jahres: Halloween mit den Kürbis-Fratzen. © Patrick Pleul/dpa

Die Polizei Dachau wurde in der Halloween-Nacht, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, zu 37 Einsätzen gerufen.

Dachau - Die Einsatzkräfte der Polizei Dachau haben in der Halloween-Nacht, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, zu 37 Einsätzen ausrücken müssen. Unter anderem wurden acht Ruhestörungen sowie vier Sachbeschädigungen gemeldet. So teilte gegen 20.20 Uhr eine Anwohnerin eine brennende Dixi-Toilette im Himmelreichweg in Dachau mit. Ein Unbekannter hatte offensichtlich im Innenbereich der Toilette gezündelt.

Eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck und die Feuerwehr Dachau löschten den Brand schnell. Dennoch entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mehrere Jugendliche warfen außerdem gegen 17.35 Uhr in der Wehrstaudenstraße in Karlsfeld Eier durch ein geöffnetes Schlafzimmerfenster. Dabei entstand Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Gegen 22 Uhr schließlich trat ein Unbekannter bei einem in der Annabergstraße in Dachau abgestellten Ford den Außenspiegel ab. Schaden hier: etwa 500 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 0 81 31/56 10 um Hinweise.

