38-Jähriger schockt Frauen in Dachau

Von: Thomas Zimmerly

Ein 38-jähriger Mann steht vor dem Amtsgericht Dachau. © dpa

Ein Künstler aus dem südlichen Landkreis (38) hat sich in drei Fällen Frauen auf verschiedene Art und unsägliche Weise genähert.

Dachau – Er sei ein „lieber, netter Mensch“, behauptete der Angeklagte von sich selbst. Er hat ein erhebliches psychisches Problem, war bei der gestrigen Verhandlung des Schöffengerichts Dachau zu spüren. Und in der Tat: „Ich leide an paranoider Schizophrenie“, gab der Angeklagte später zu. Der Kern seines Problems: Der liebe, nette 38-jährige freischaffende Künstler aus dem südlichen Landkreis Dachau möchte den Frauen gefallen. Leider ist die Art und Weise, wie er versucht, deren Gunst zu gewinnen, vollkommen bescheuert und auch kriminell.

Frauen zeigen den Künstler bei der Polizei an

Bei drei Fällen im Zeitraum von April bis Mai 2021 zeigten Frauen den 38-Jährigen bei der Polizei an.

Beim ersten Vorfall lief er in der Königsberger Straße in Dachau einer jungen Frau hinterher, die zum Bus wollte. „Ich bin immer schneller gelaufen, er ist immer schneller gelaufen. Warte mal, Schnecke, hat er gesagt. Dann hat er sich komplett ausgezogen“, schilderte die junge Frau vor Gericht. Sie habe sich hinter der Bushaltestelle verstecken können und von dort beobachtet, wie es dem Angeklagten gefiel, sich entblößt in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es war Mittagszeit, viele Menschen unterwegs, auch kleine Kinder. Die Aktion habe für viel Gelächter gesorgt, so die Frau weiter. „Ein älterer Herr hat sogar gesagt: ,Was für ein Prachtstück!’“ Sie selbst fand den „Aktionskünstler“ weniger amüsant. „Ich hatte einen Schock!“, so die Frau.

Der Angeklagte versuchte sich auf kuriose Weise herauszureden und sagte: „Ich selbst bin Radfahrer, und ich wollte die Autofahrer provozieren.“ Eine Art „politischer und ökologischer Protest also“, entgegnete der Vorsitzende Richter Tobias Bauer. „Genau!“, so der Angeklagte, der angab, dass ihm die Sache leid täte.

Fall zwei spielte sich via Facebook ab. Von einem Anbieter pornografischer Fotografien besorgte sich der Angeklagte eine Aufnahme von einer Frau, die eine gewisse Ähnlichkeit mit einer ehemaligen Mitschülerin von ihm hatte. Er leitete das Bild an seine Bekannte weiter. Laut Anklageschrift schrieb er dazu unverblümt: „Hattest du schon lange keinen F... mehr? Wenn du fremdgehen möchtest, komm zu mir.“

Einer Gruppe Jugendlicher mit Ghettoblaster genähert

„Ich denke, seiner Süßen ein Nacktfoto zu schicken, sei nicht strafbar“, versuchte sich der 38-Jährige herauszureden. Die „Süße“ fand die Nachricht gar nicht süß. Sie war sauer und erstattete Strafanzeige.

Die dritte Sache ging am Dachauer Bahnhof über die Bühne. Er habe sich bei einer Gruppe Jugendlicher „adaptieren“ wollen, wie er meinte. Dazu präsentierte er einen Ghettoblaster, aus dem laute Musik drang. Laut Anklage bot er überdies einer Elfjährigen einen Joint an und fragte das Mädchen, was es koste, wenn sie den Oralverkehr mit ihm vollziehe.

Davon einmal abgesehen, dass batteriebetriebene, tragbare Stereoanlagen mit Radio- und Kassettendeck vielleicht in den 80ern jungen Menschen imponiert haben mögen, die heutige Generation Z faszinieren solche Geräte eher nicht. Die widerliche, sexistische Anmache stieß bei den jungen Leuten am Bahnhof auf jeden Fall auf Ablehnung. Das spiegelte sich in der kräftigen Watschen wider, die ein Junge aus der Gruppe dem 38-Jährigen verpasste. Ein Anruf bei der Polizei beendete schließlich das „Adaptieren“.

Die Kriminalpolizei fasste alle drei Vorfälle zusammen. Die Staatsanwaltschaft klagte den Künstler wegen einer exhibitionistischen Handlung, Verbreitung pornographischer Schriften, sexuellen Missbrauchs von Kindern, Beleidigung und Überlassung von Betäubungsmitteln an. Zu einem Urteil kam es gestern noch nicht.

Weil der Angeklagte die Überlassung des Joints bestritt, muss die Elfjährige bei einem weiteren Termin aussagen. „Das hatte ich ihr eigentlich ersparen wollen“, so Vorsitzender Bauer.

