41 Firmen und Behörden beim VR-Lauf

Teilen

Bei der Verlosung der Preise für die Schüler war die Stimmung super. © HansSeidl

Dachau – Bei allen Beteiligten war die Freude und Begeisterung deutlich zu spüren: Endlich fand er wieder in Präsenz statt. Der VR-Firmen- und Behördenlauf konnte nach zwei Jahren Pause in bewährter Kooperation mit dem ASV Dachau ausgetragen werden (wir berichteten). „Wir sind sehr glücklich, dass wir unser beliebtes Laufereignis endlich wieder so wie zuletzt 2019 durchführen können.

Die Stimmung ist einfach super“, freute sich auch Mitorganisator und VR-Pressesprecher Martin Richter. Mehr als 400 Läuferinnen und Läufer aus 41 Firmen und Behörden aus Dachau und der Region hatten sich für die 6,2 Kilometer lange Strecke angemeldet. Für den Schülerlauf über 3 Kilometer listeten elf Schulen ihre Schüler. „Das sind diesmal zwar keine Rekordzahlen, aber für den Neustart sind wir sehr zufrieden“, so Richter. Zum Vergleich: In der Vergangenheit beteiligten sich meist rund 1000 Läufer am Erwachsenenlauf. Für jeden Schüler, der es ins Ziel schaffte, spendet die Volksbank Raiffeisenbank Dachau 20 Euro. Auf diese Weise kamen 13 000 Euro für schuleigene Projekte zusammen.

Über 400 Läufer und Läuferinnen von unterschiedlichen Firmen und Behörden beteiligten sich am Lauf der Volks- und Raiffeisenbank Dachau. © hab

Im ASV-Stadion war die Stimmung sehr ausgelassen. Info- und Versorgungsstände ergaben ein buntes Bild auf dem Rasen. Moderator Alex Wangler von der Rockantenne heizte die Stimmung an. Auch das obligatorische Fitness-Warm-up vor den Läufen fand wieder statt. Auf der Tribüne feuerten die Zuschauer die Sportler an, und die Eltern fieberten mit ihren laufenden Kindern mit. Karl-Heinz Hempel, Vorstandsmitglied der VR Bank Dachau, feuerte an der Eduard-Ziegler-Straße den Startschuss für die rund 600 Schüler ab.

Der schnellste Läufer: Stefan Lauchner. © hab

Oberbürgermeister Florian Hartmann begrüßte auf der Bühne alle Teilnehmer. Er betonte, wie wunderbar es sei, dass diese schöne Veranstaltung nun wieder stattfinden könne. Die Läuferinnen und Läufer bat er, nicht so schnell zu sein – aus eigenem Interesse, wie er betonte. Hartmann schaffte die beiden Runden durch den Stadtwald immerhin in 37:01 Minuten.

Schnelle Teams

Vertreten waren neben Teams aus Architekturbüros, Arztpraxen, Steuerkanzleien und Notariaten unter anderem auch das Landratsamt Dachau, die AOK, die Sparkasse Dachau, die Helios Amper-Kliniken, das Rote Kreuz Dachau mit einer großen Gruppe und die BKK ProVita: insgesamt 41 Firmen und Behörden.

aa883407-7c0d-4a71-a9ed-ed9590625417.jpg © hab

Unter den Mitarbeitern der VR-Bank war die Freude groß: Sie errangen als „VRunners“ in der Mannschaftswertung den zweiten Platz. Den ersten Platz belegte „Hauss Architektur & Laufkunst“, und das „Team Landratsamt“ kam auf Platz 3.

Einzelwertungen

Bei den Damen hatte Christina Bömcke von den Helios Amper-Kliniken klaren Vorsprung. Sie wurde mit 27:58 Minuten Siegerin. Den zweiten Platz belegte Katrin Wernthaler vom TSV Bergkirchen Lauf10-Team mit 28:21 Minuten und Dritte wurde Hannah Neumair vom Team „Dabei sein ist alles!“ mit 28:53 Minuten.

Bei den Herren lag Stefan Lauchner von der MünchnerHyp mit 19:03 Minuten weit vorne. Platz zwei errang Justin Wetzel von der Dachauer Steuerkanzlei Kameter Eckert Luger mit 23:30 Minuten. Auf den dritten Platz schaffte es Sane Sadibou vom Team „die schnelle Verwaltung“ mit 23:36 Minuten.

Preise

Die Preise mit einem Ipad, einer Sony Bluetooth Box und einem JBL InEar Headset aus der Verlosung gewannen Stefanie Schraufl-Ferstl (MTM-Plan GmbH), Michael Herbst (PDV-Systeme GmbH) und Axel Albrecht (Arkal Automotive GmbH). Auch nach dem Schülerlauf wurden Preise verlost. Fiona Twentyman (Montessorischule) gewann das Ipad, Dylan Al Nakib (ITG) die Sony Bluetooth Box und Jakob Volmer (Mittelschule Bergkirchen) das JBL InEar Headset. Über den Reisegutschein der Dachauer Rundschau im Wert von 1200 Euro in einem Vier-Sterne-Hotel freut sich Carola Kipferl vom Team TSV Bergkirchen. Die Stadt verloste zwei Dachau handelt!-Gutscheine im Wert von je 250 Euro an Afrem Alfia von Lacon Eletronic GmbH und Gabi Hautmann von der BKK Provita. dn