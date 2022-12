49-Euro-Ticket „bleibt an Kommunen hängen“

Von: Thomas Zimmerly

49-Euro-Ticket (Symbolbild) © IMAGO/Piero Nigro

Landrat Stefan Löwl befürchtet beim 49-Euro-Ticket, dass der Löwenanteil bei den Kommunen hängenbleibt.

Dachau - Landrat Stefan Löwl berichtete am Freitag im Kreisausschuss von einem Treffen der Gesellschafterversammlung beim MVV, das am Donnerstag zum Thema 49-Euro-Ticket stattfand. Löwl rechnet damit, dass das Ticket zwischen 4,3 und 4,5 Milliarden pro Jahr kosten wird. 1,5 Milliarden Euro kommen jeweils von Bund und den Ländern, der Rest „bleibt komplett bei den Kommunen hängen“, so Löwl.

Landrat berichtet aus Gesellschafterversammlung

Wie der Landrat weiter sagte, habe die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass das 49-Euro-Ticket im MVV nicht eingeführt werde, wenn es keine vollständige Kostenübernahme durch den Bund und die Länder gebe. Löwl: „Dann fährt halt ganz Deutschland außer dem MVV mit dem Ticket durch die Gegend.“ Laut Löwl waren auch Bürgermeister bei der Besprechung mit dabei. Löwl: „Ich habe gefragt: Was haltet Ihr vom 49-Euro-Ticket? Alle haben gesagt: Super! Nur, das kostet Euch ein Prozent Kreisumlage – und alle haben gesagt: Upps!“

