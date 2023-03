„Skandal, dilettantisch und undurchdacht“

Von: Thomas Zimmerly

Das verbilligte Monatsticket für den Nahverkehr kommt im Mai. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Landrat Stefan Löwl ist ermächtigt worden, dafür zu sorgen, dass das Deutschlandticket am 1. Mai eingeführt wird. Löwl übte in der Sitzung scharfe Kritik am sogenannten 49-Euro-Ticket.

Dachau - Am Vorgängermodell, dem 9-Euro-Ticket, wiederum ließ Albert Herbst, Verkehrsexperte im Landratsamt Dachau, kaum ein gutes Haar. Erstmals gab es Zahlen über die Effektivität dieses Sonderangebots im MVV-Bereich. „Man muss ernüchtert sagen: So ganz viel hat es nicht gebracht“, so Herbst. „Wenn ich mir die Straßen anschaue, die sind nicht leerer geworden.“

Landrat Stefan Löwl lässt seinem Unmut über das Deutschlandticket freien Lauf.

Landrat Stefan Löwl atmete tief ein und rang nach den richtigen Worten. Dann ließ er seinem Unmut über das Deutschlandticket freien Lauf. Wie sich Bund und Freistaat in dieser Sache verhielten, das sei „mit Skandal, dilettantisch und undurchdacht nicht einmal annähernd richtig beschrieben“.

Was dem Landrat die Luft raubte, brachte Herbst auf den Punkt: Die Organisation des 49-Euro-Tickets werde „nach unten durchgereicht“. Denn im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket ist die Abwicklung des Deutschlandtickets nicht per Bundesgesetz geregelt. Und nachdem auch die bayerische Landesregierung keine eigenen gesetzlichen Festlegungen treffen möchte, bleibt alles bei den kommunalen Aufgabenträgern des allgemeinen ÖPNV hängen. Den Landkreis Dachau betreffend ist das der MVV-Verbund. Hauptgrund für die Zurückhaltung von Bund und Freistaat: „Wer ein Gesetz macht, der zahlt“, so Löwl.

Es ist – nach aktueller Lage – also so, dass der MVV-Verbund per Satzung rechtsverbindliche Vorgaben für das Ticket gegenüber den Verkehrsunternehmen machen muss. Denn „wir haben das Einnahmerisiko“, so Herbst. So müssen die Behörden die Abrechnung mit den Verkehrsunternehmen leisten und sich die erforderlichen Mittel von den Regierungen in einem eigenen Erstattungsverfahren holen.

Löwl geht davon aus, dass Ticket nicht deutschlandweit kommt

Warum aber ist dieses Prozedere „dilettantisch“ und „undurchdacht“? „Ich gehe felsenfest davon aus, dass es kein deutschlandweites Ticket geben wird“, so Löwl, denn „Teile Deutschlands“ würden aus „technischer und struktureller Sicht“ nicht an dem Angebot teilnehmen können. In manchen Regionen gebe es keinen Verbund. Löwl: „Die wissen noch gar nicht, wie sie ans Geld kommen oder wie sie es erfassen sollen.“ Zudem soll das Ticket nur digital zu haben sein. Nicht jeder Verbund könne das aktuell anbieten, so Löwl, „Die müssen jetzt in acht Wochen ein E-Ticket einführen.“ Die Quintessenz des Ganzen: „Das Ticket wird wohl nur sektoral gelten.“

Einer der Sektoren mit 49-Euro-Ticket wird aber voraussichtlich der MVV sein. „Für 2023 werden wir es wohl machen, weil das Geld wohl reichen wird“, verriet Löwl. Von 1. Mai bis Ende des Jahres fallen laut Landrat Kosten in Höhe von drei Milliarden Euro an. Bund und Freistaat übernehmen jeweils die Hälfte. Sollte das Geld nicht reichen, sollen auch die Mehrkosten übernommen werden.

Für 2024 sieht die Sache aber anders aus. Für zwölf Monate verschlingt das Deutschlandticket, das dann Klimaticket heißen soll, 4,5 bis 4,6 Milliarden Euro. Das Land Bayern wird die Hälfte der Kosten übernehmen, „doch der Bund hat gesagt: niente!“, so Löwl. Die Folge: „Ab 2024 werden wir komplett neu diskutieren müssen“, so der Landrat.

Die Zeit drängt

Weil das Deutschlandticket bereits zum 1. Mai eingeführt werden soll, drängt die Zeit. Zum Satzungserlass wären zuallererst Kreistags- und Stadtratsbeschlüsse notwendig. Letzteres, weil die Große Kreisstadt Dachau als vom Landkreis Dachau Delegierte für die innerstädtischen MVV-Buslinien mit im Boot sitzt. Dieser Weg soll nun mit der Allgemeinverfügung verkürzt werden. Durch sie ist es laut Löwl möglich, alleinverantwortlich im MVV-Verbundrat und in der -Gesellschafterversammlung abzustimmen.

In der Ausschuss-Diskussion hatte zunächst Stefan Kolbe (CSU) Bedenken mit der Thematik: „Wir beschließen hier eine Blackbox“, bei der die Risiken beim Landkreis lägen. Der CSU-Sprecher riet, das Thema zu vertagen. Carsten Schleh (Grüne) wies jedoch darauf hin, dass die Ermächtigung für den Landrat nur dann gelte, wenn das Deutschlandticket kostenneutral eingeführt werde. Und: „Wir sind als Kreisausschuss den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis verpflichtet. Wenn wir uns entscheiden, das Thema zu vertagen oder es in diesem Jahr gar nicht zu machen, dann treffen wir einen Entschluss, der zu 100 Prozent gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürgern ist“, so Schleh.

Auch die Stadt Dachau will abwarten Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats wollte die sogenannte Allgemeinverfügung zur Einführung des 49-Euro-Tickets gestern nicht beschließen. „Der Landkreis wartet ab, und so wollen wir uns auch verhalten“, so Kämmerer Thomas Ernst. In der Hoffnung, in den kommenden Wochen weitere Details zur Finanzierung des Tickets zu erhalten, soll das Thema erst am 17. März im Kreistag beziehungsweise am 21. März im Stadtrat final entschieden werden. Wobei diese Entscheidung für die Stadt Dachau einfach werden dürfte, sollten Bund und Freistaat eine Finanzierung des 49-Euro-Tickets über 2023 hinaus ablehnen. CSU-Sprecher Peter Strauch: „Wenn es kein Geld gibt, können wir es uns nicht leisten. Da müssen wir ganz ehrlich sein.“ Ob und wenn ja welche Folgen ein Nein der Stadt Dachau für die Einführung des Tickets hätte, fand Oberbürgermeister Florian Hartmann eine „spannende Frage“. Grundsätzlich, fand Kämmerer Ernst, sei der Plan der Bundesregierung, nicht nur wegen des fehlenden Finanzierungsplans „absurd“. Dass bis zum geplanten Start am 1. Mai zudem alle kommunalen Aufgabenträger die erforderliche Allgemeinverfügung zur Einführung des 49-Euro-Tickets beschlossen haben, sei unmöglich, „das kann nicht funktionieren“. zip

Am Ende entschieden die Mitglieder beider Ausschüsse einstimmig für die Ermächtigung für den Landrat.

