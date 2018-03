Starkes Bier für starke Männer

Das Dachauer THW hat am Freitagabend in seinem Gündinger Gerätehaus sein 35. Starkbierfest veranstaltet. 600 Gäste feierten ausgelassen mit. Dazu gab es starkes Bier, kräftige Burschen und Madl sowie schmissige Musik.

Dachau – Wenn einmal im Jahr um kurz nach 20 Uhr der bayerische Defiliermarsch durch die Hallen des Dachauer THW tönt, dann ist eines klar: Es ist wieder Starkbierzeit im THW Dachau – und das seit mittlerweile 35 Jahren!

Mit dem Jubiläum des Traditionsfests erwartete die Gäste heuer eine völlig neu dekorierte Halle und jeder der 600 Gäste erhielt am Eingang ein Geschenk. Für Musik sorgte die Blechblosn. Unter den Besuchern waren Vertreter aus Lokalpolitik, Wirtschaft sowie verschiedenen Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, BRK und Polizei.

Die Blechblosn-Musiker aus dem Dachauer Landkreis übernahmen nach der Begrüßung das Zepter. Mit ihrem Programm, gefüllt mit lustigen musikalischen Showeinlagen, gepaart mit traditioneller bayerischer Musik, schafften sie es schnell, die Gäste zum Tanzen, Schunkeln und Mitsingen zu bringen. Den Durst konnten die Gäste dann mit süffigem Starkbier löschen.

In der Musik-Pause durften die Frauen und Männer ihre Kraft beim traditionellen Masskrugstemmen unter Beweis stellen. Während die Männer drei Vorrunden zu absolvieren und dabei einen Fünf-Kilo-Krug stemmen mussten, gab es für die Damen nur eine Finalrunde mit einem 2,3-Kilo-Krug.

Dabei sicherte sich Newcomerin Ramona Past den ersten Platz – und gewann einen 50-Euro-Gutschein von Trachten Ullmann. Die Zweit- und Drittplatzierten, Nicole Geißler und Caro Stichlmayr, durften sich über einen großen Präsentkorb vom Bentenrieder Hof freuen.

In der Finalrunde der Männer kam es in diesem Jahr ebenfalls zu Überraschungen: Zum ersten Mal konnte sich Andreas Tintaru den ersten Platz im Stemmen des Fünf-Kilo-Krugs sichern, Er geann vor Matthias von Mulert und Michael Max. Der glückliche Sieger erhielt, wie seit Jahren Tradition, ein Spanferkel. Natürlich gingen auch die Zweit- und Drittplatzierten nicht leer aus: Für sie gab es Freimassen.

Doch auch die Vertreter der Dachauer Hilfsorganisationen durften ihre Kräfte messen. Zu gewinnen gab es dabei den von Landrat Stefan Löwl gestifteten Wanderpokal. An die fünf Kilo schweren Masskrüge gingen: Hubert Burgstaller von der Feuerwehr im Landkreis Dachau, Reinhard Weber vom BRK Dachau, Heinz Angermeier von der Polizei sowie Marco Illmann, Zugführer beim THW Dachau. Kurz nach Beginn zeichnete sich bereits eine leichte Tendenz ab – ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen BRK, Polizei und THW, das am Ende, zur Freude der Hausherren, Marco Illmann für das THW Dachau entschied. Das THW darf damit bis zum nächsten Jahr den Wanderpokal sein Eigen nennen.

Bis in die späte Nacht feierten die Gäste in der Unterkunft des Dachauer THW dann noch die „fünfte bayerische Jahreszeit“. Doch schon am nächsten Nachmittag war vom diesjährigen Starkbierfest nichts mehr zu sehen. In der Fahrzeughalle standen wieder statt Biergarnituren die THW-Fahrzeuge in Reih und Glied. Und in der Werkstatt herrschte wieder normaler Betrieb – statt Barbetrieb. dn