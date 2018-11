7000 Zuschauer bei Dachauer Theatertagen

Kleine Missgeschicke können die Bilanz nicht trüben: Die Dachauer Theatertage waren wieder ein voller Erfolg. Organisator Frank Striegler zählte 7000 Zuschauer.

Dachau – Es geht optimistisch los, dann gibt es Probleme und am Ende folgt das Happy End: So ist die Handlung vieler Theaterstücke. Und so ähnlich verliefen auch die Dachauer Theatertage. Über ein Jahr lang hatte Frank Striegler mit seinem Team das Festival vorbereitet. Und dann das: Im Ludwig-Thoma-Haus, wo ein Großteil der Veranstaltungen stattfand, fiel die Heizung aus.

„Die ersten vier Tage war es zapfenkalt“, sagt Striegler. Doch so schnell ließen sich die Dachauer den Theaterspaß nicht verderben. Die Zuschauer mummelten sich in ihre Jacken ein, die Schauspieler bissen die Zähne zusammen. Bei einer Kindervorstellung kam jedoch eine weitere Panne dazu. 143 Schüler und ihre Lehrer verfolgten in dem Stück „Als mein Vater ein Busch wurde“ die Geschichte eines Mädchens, das vor dem Krieg fliehen muss. Das Ende aber verpassten sie: „Zehn Minuten vor Schluss ging der Feueralarm los“, berichtet Striegler. Zwar sei gleich klar gewesen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. „Trotzdem mussten wir die Vorstellung abbrechen“, so Striegler. Immerhin: „Die Künstler stellen einen Film zur Verfügung, damit die Schüler den Schluss noch sehen können.“

Frank Striegler ist froh, dass sich nach dem holprigen Start doch noch alles zum Guten wendete. Die Heizung wurde repariert, und der Feueralarm blieb stumm. „Der Rest ist gut gelaufen“, sagt er. Fast alle Vorstellungen waren ausverkauft, insgesamt kamen rund 7000 Besucher. Für das Stück „Einmal Schneewittchen, bitte!“ wurde sogar eine Zusatzvorstellung eingerichtet.

Was dieses Jahr besonders auffällig war: „Die Theaterstage sind erwachsen geworden“, so Striegler. „Viele, die früher als Kinder da waren, kommen inzwischen als Erwachsene.“ Andere Kinder und Jugendliche wurden neu mit dem Theatervirus infiziert. „Es haben sich nach den Vorstellungen auffällig viele bedankt“, berichtet er.

Nach dem Stück „Aus dem Lehm gegriffen“, bei dem der Künstler nur mit Hilfe von Lehm seine eigenen Welten erschafft, baten mehrere Kinder darum, als Erinnerung ein Stück des Lehms mitnehmen zu können. „Sie haben gleich selbst etwas daraus geformt und es mir beim Herausgehen gezeigt“, sagt Striegler. „In solchen Situationen weiß man, warum man sich die Arbeit macht.“

Was sein persönliches Highlight war? Das fällt es Frank Striegler schwer, sich zu entscheiden: „Es gab so viele schöne Vorstellungen“, sagt er. Besonders gut hätte ihm zum Beispiel der intime Rahmen bei dem Musikstück „Alpines Kopfkino“ gefallen, das in einer Gärtnerei gespielt wurde. „Man war total nah an den Musikern, das war sehr beeindruckend“, sagt er. Eine „absolute Traumvorstellung“ sei auch „Ottos Mops“ für Kinder gewesen. „Da hat einfach alles gepasst“, erzählt Striegler. „Die Künstler waren gut drauf und die Kinder sehr konzentriert.“

Die Organisatoren der Theatertage haben bei dem Programm auch Mut bewiesen. Im Puppenspiel „Er ist wieder da“ ging es um das Szenario, was passieren würde, wenn Adolf Hitler heutzutage wieder auftauchen würde. Dabei waren auch komödiantische Szenen eingebaut. Doch darf man wirklich darüber lachen? „Darüber wurde sehr kontrovers diskutiert“, sagt Striegler. „Die Jüngeren fanden es super, bei den Älteren hatten manche Schwierigkeiten damit.“

Frank Striegler und seine Helfer freuen sich, wenn die Theatertage im Gespräch sind. Damit das auch nächstes Jahr so bleibt, stehen schon die ersten Programmpunkte fest. Dann findet das Festival zum 20. Mal statt. Eröffnet wird es von Pierre Schäfer mit „Hamlet“. Geplant sind außerdem ein Stück zum Thema KZ-Gedenkstätte, ein Stück, in dem es um Flucht geht, und ein schräges, berlinerisches Stück über starke Prinzessinnen und müde Prinzen. „Wir wollen, dass die Zuschauer lachen und weinen können, ganz wie im richtigen Leben“, sagt Frank Striegler.