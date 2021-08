„1,71 Abschiebungen pro Monat“: Zwölf Asylbewerber aus dem Landkreis Dachau mussten heuer zurück in ihr Herkunftsland

Landratsamt nennt Zahlen

Die Abschiebung des gut integrierten Geflüchteten Moussa Nomoko hat im Landkreis hohe Wellen geschlagen. Wie berichtet, war der 27-Jährige, der in Hebertshausen lebte und arbeitete, ins Landratsamt bestellt, in Handschellen abgeführt und noch am selben Abend nach Mali abgeschoben worden. Das Landratsamt hatte sich auf geltendes Recht berufen, die Helferkreise laufen seither Sturm: Diese Abschiebepraxis sei „eines Rechtsstaats „unwürdig“, hieß es zuletzt in einem offenen Brief.

Landkreis ‒ Doch wie viele Abschiebungen gibt es eigentlich im Landkreis? Wie finden diese statt? Und wie gut waren die Menschen, die abgeschoben wurden, integriert? Auf diese Fragen der Heimatzeitung antwortet Landratsamts-Sprecherin Sina Török.

So habe es seit Jahresanfang bis Ende Juli zwölf Abschiebungen gegeben, „das sind 1,71 Abschiebungen pro Monat“. Török zufolge sind es im Januar vier gewesen, im Februar null, im März zwei, im April null, im Mai drei, im Juni eine und im Juli „zwei, eventuell drei“. Von den zwölf Abgeschobenen sind laut der Sprecherin sieben ins Landratsamt vorgeladen worden, drei seien aus der Unterkunft abgeholt und zwei aus der Haft abgeschoben worden. Auf die Frage, wie viele der abgeschobenen Menschen im Landkreis gearbeitet hätten, antwortet Török: „Zwei haben nicht gearbeitet.“

Grundsätzlich leben laut dem Ausländerdatenverwaltungs- und Informationssystem (Advis) 348 ausreisepflichtige Menschen, für die das Landratsamt zuständig ist, im Landkreis Dachau. Von diesen 348 ausreisepflichtigen Menschen sind laut Török 314 abgelehnte Asylbewerber.

Wie lange die ausreisepflichtigen Menschen im Durchschnitt im Landkreis leben, kann Töröks Angaben zufolge „statistisch nicht ausgewertet werden“. Geschätzt liege die Verweildauer „im Bereich von fünf bis sechs Jahren. Hauptgrund sind die im Jahr 2015 und 2016 gestellten Asylanträge und die damit einhergehenden über Jahre andauernden Asylverfahren, Klage- und Berufungsverfahren.“

Landrat Stefan Löwl will übrigens auf den offenen Brief der Flüchtlingshelferkreise „natürlich“ antworten. Zudem soll es nach der Sommerpause im September auch ein Treffen geben. Dem Wunsch der Helferkreise nach einem „konstruktiven Dialog zwischen Landratsamt und Bürgern“ komme er gerne nach, sagt Löwl. „Geschäftsgrundlage“ dieses Dialogs müsse aber eben auch sein, dass „rechtliche Entscheidungen akzeptiert“ werden. „Ich erwarte bei einem konstruktiven Dialog Respekt vor dem, was rechtlich machbar ist und was nicht“, so Löwl. Denn wenn ein Asylantrag letztinstanzlich abgelehnt worden sei, müsse der Mensch nun mal ausreisen, „sonst können wir uns unser ganzes Asylsystem sparen“, so der Landrat.

Er persönlich, aber auch seine Behörde, hätten sich „bei Kleinigkeiten“ wie Fragen der Passbeschaffung oder ähnlichem in der Vergangenheit stets kooperativ gezeigt. „Das sind Sachen, die man mit uns besprechen kann.“ Letztlich sei es aber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das entscheide. Löwl fasst es so zusammen: „Mit uns kann man über das Wann und Wie reden, aber über das Ob entscheiden das BAMF und die Gerichte.“