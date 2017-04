Unfall nach Kollaps: Rentner (72) stirbt im Krankenhaus

Der 72-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Dachau, der am Sonntag, 2. April, mit seinem Wagen in München einen Unfall verursacht hat, ist am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus in München gestorben.

Der 72-jährige Rentner war gegen 15.45 Uhr auf der Verdistraße stadtauswärts gefahren und hatte während der Fahrt einen Kreislaufkollaps erlitten. Er kam deswegen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Front eines Autos einer 27-jährigen Münchnerin. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Jetzt ist der 72-Jährige in der Klinik gestorben.