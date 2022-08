720 Stunden Sicherheitswache und ein bisschen Alltagsgeschäft

Die Abschussstelle für das große Volksfestfeuerwerk im Schlossgarten musste von der Feuerwehr weiträumig abgesichert werden. © Feuerwehr Dachau

Die Bilanz der Feuerwehr Dachau zum diesjährigen Volksfest fällt positiv aus. Allerdings mussten sie in den elf Tagen über 720 Stunden Sicherheitswache leisten.

Dachau - Dank der mehrfachen längeren Regenfälle am vergangenen Freitag und Samstag konnte das Feuerwerk, das eigentlich für den vergangenen Donnerstag geplant war, drei Tage später am Sonntagabend dann, wie berichtet, nachgeholt und abgefeuert werden. Zum Schutz des Schlossgartens sowie des Schosses wurden dafür mehrere Löschfahrzeuge und die Drehleiter in Stellung gebracht und der gesamte Bereich nach dem Feuerwerk kontrolliert.

Wie in jedem Jahr hatten sich die Einsatzkräfte bereits einige Tage vor Eröffnung der Buden und Zelte einen Eindruck über das Gelände verschafft sowie alle Hydranten kontrolliert und die Gefahrenpunkte auf der Thomawiese in Augenschein genommen. An den Festtagen selbst, so die Feuerwehr in ihrer Bilanz, führten die ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen im Rahmen der 19 Wachschichten regelmäßig Kontrollgänge auf dem gesamten Festgelände durch.

Ein besonderes Augenmerk richteten sie dabei stets auf die Freihaltung der Notausgänge der Zelte sowie auf die Gasanschlüsse und die Bereiche „hinter den Kulissen“.

