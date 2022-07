E-Bike-Fahrer schwer verletzt, Verfolgungsjagd: Verkehrsunfälle mehren sich im Landkreis am Wochenende

Teilen

Am Wochenende musste die Polizei zu einigen Verkehrsunfällen ausrücken. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Wochenende ist es im Landkreis Dachau an mehreren Orten zu Verkehrsunfällen gekommen. Ein Äterer Herr hat in Schwabhausen ein Auto gesehen, in Odelzhausen gab es eine Verfolgungsjagd.

Schwabhausen/Odelzhausen/Dachau – Am Freitag gegen 14.25 Uhr war eine 35-jährige Frau aus Altomünster mit ihrem Opel auf der Münchner Straße in Schwabhausen in Richtung Oberroth unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte zeitgleich ein 82-jähriger Schwabhausener mit seinem E-Bike aus der Ahornstraße kommend die Münchner Straße und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Opel. Der Zweiradfahrer musste schwer verletzt in das Klinikum Dachau eingeliefert werden, die Autofahrerin kam ohne Blessuren davon.

Verfolgungsjagd in Odelzhausen

In Odelzhausen fuhr am Samstagabend gegen 20 Uhr fuhr 28-jähriger Luxemburger mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße DAH 6 von Odelzhausen in Richtung Roßbach, als ihm mitten auf der Straße ein Peugeot entgegen kam. Beide Fahrzeuge berührten sich, doch der Peugeotfahrer fuhr einfach weiter.

Der Luxemburger wendete daraufhin sein Auto und nahm die Verfolgung auf. In Odelzhausen konnte der 28-Jährige den Peugeot-Lenker durch Hupen tatsächlich zum Anhalten bewegen. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Dachau stellte wenig später beim Unfallverursacher mit über 2,5 Promille eine deutliche Alkoholisierung fest.

Der 31-Jährige aus Ungarn musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Gegen den 31-Jährigen wird unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Unfall mit dem E-Scooter in Dachau

Zu zweit auf dem E-Scooter – das ging in Dachau gründlich schief: Gegen 21.45 Uhr fuhr am vergangenen Samstag ein 14-jähriger Dachauer mit einem Miet-Scooter den Karlsberg in der Dachauer Altstadt hinunter. Auf dem Elektrokleinstfahrzeug befand sich hinter dem Fahrer noch ein ebenfalls 14-jähriger Dachauer.

In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle, fuhr geradeaus durch ein Gebüsch und beide Personen stürzten vom E-Scooter. Die Leichtverletzten wurden zur Versorgung in das Krankenhaus Dritter Orden in München verbracht. pid

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.