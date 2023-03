89-Jähriger fährt Frau und zwei Autos in Dachau an

Zu einem Unfall an der Schleißheimer Straße in Dachau wurde die Polizei gerufen. © Imago/ Fotostand/ Gelhot

Ein 89-jähriger Autofahrer hat in Dachau beim Ausparken eine Frau und zwei Autos angefahren.

Dachau - Ein BMW-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag eine Frau auf einem Parkplatz an der Schleißheimer Straße in Dachau angefahren. Der 89-Jährige wollte mit seinem BMW aus einem Parkplatz vor einer Geschäftszeile rückwärts ausparken. Dabei touchierte er laut Polizei den neben ihm geparkten Peugeot einer 47-Jährigen aus Dachau.

Erst den Wagen, dann dessen Fahrerin angefahren

Die Besitzerin befand sich in ihrem Fahrzeug und stieg aus, um die Schadensregulierung mit dem Unfallgegner in die Wege zu leiten. Als die Dachauerin vor dem BMW des 89-Jährigen stand, setzte der Fahrer aus unbekannter Ursache nach vorne und touchierte die 47-Jährige.

Nach dem Zusammenstoß wollte der 89-Jährige sein automatikgetriebenes Fahrzeug abstellen, kollidierte jedoch mit einem weiteren geparkten Fahrzeug: Dieser Mercedes einer 46-Jährigen aus dem Landkreis Dachau wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Bordstein und einen Grünstreifen auf die Schleißheimer Straße geschoben, so die Polizei. Die 47-jährige Dachauerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro, der BMW musste abgeschleppt werden.

