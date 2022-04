Zwei schadensträchtige Unfälle auf der A 8 am Osterwochenende: Reifenplatzer und Unachtsamkeit

Der Tank dieses litauischen Sattelzuges wurde durch die Reifenteile so stark beschädigt, dass durch ein Loch eine größere Menge Diesel auslaufen konnte. © cst

Zwei Unfälle, bei denen die Beteiligten zum Glück nur leicht verletzt wurden, haben sich in den vergangenen Tagen auf der A 8 ereignet.

Dachau/Odelzhausen – Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Karsamstag auf der A8 die Feuerwehr auf dem Plan gerufen. Gegen 15.15 Uhr war ein litauischer Sattelzug in Fahrtrichtung München unterwegs, als auf Höhe der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck einer der vorderen linken Reifen platzte. Die Reifenteile beschädigten den Kraftstofftank so stark, dass durch ein Loch eine größere Menge Diesel auslaufen konnte. Der Vorderreifen eines nachfolgenden BMW mit Münchener Kennzeichen wurde durch ein Trümmerteil ebenfalls so beschädigt, dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Insassen, ein Vater mit seinen zwei Kindern, kamen mit dem Schrecken davon.

Die Feuerwehren aus Sulzemoos, Feldgeding, Odelzhausen und Geiselbullach sicherten die Unfallstelle ab und räumten die Reifentrümmerteile von der Fahrbahn. Der Sattelzug wurde von einem Spezialunternehmen abgeschleppt.

Auch am Karfreitag hatten die Feuerwehren zur Mittagszeit auf die A8 ausrücken müssen. Zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Odelzhausen war vermutlich aus Unachtsamkeit der Fahrer eines Tesla auf einen vorausfahrenden Mercedes aufgefahren. Ein nachfolgender Opelfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr seinerseits auf den Tesla auf. Die Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken oder leichten Blessuren davon. Bei diesem Unfall waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding im Einsatz. cst