Ab Herbst geht’s in Dachau hoch hinaus

Richtfest für die neue Kletterhalle am Wettersteinring

Von Stefanie Zipfer schließen

Mit ihrer neuen Kletterhalle wollen die Naturfreunde Bayern ab Herbst jährlich 25 000 Klettersportler nach Dachau locken. Gestern fand das Richtfest für das Großprojekt statt. OB Florian Hartmann hält die Halle für eine „wunderbare Ergänzung unseres Sportangebots“. Landrat Stefan Löwl verspricht „Naherholung vor Ort“.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann konnte sich noch gut an den Spatenstich für die neue Kletterhalle erinnern: Damals, im März 2020, war die Veranstaltung „eine der letzten größeren öffentlichen Feiern“. Nun, „15 Monate und einige Pandemiewellen später“, kam Hartmann also erneut an den Wettersteinring, um dort – gemeinsam mit den Bauherren, den Bauarbeitern, den Geldgebern, Sponsoren, Medienpartnern, Landrat Stefan Löwl und Stadtrats-Sportreferent Günter Dietz – beim Richtfest den symbolischen letzten Nagel für das 5,5 Millionen-Euro-Projekt ins Holz zu schlagen.

Apropos Holz: Der aktuelle Holz-Mangel in der Baubranche sorgt dafür, dass die Naturfreunde das genaue Eröffnungsdatum ihrer Halle gestern noch nicht nennen konnten. „Im Herbst“, sagte Geschäftsführerin Kerstin Bernhardt, „eventuell schon im September, vielleicht aber auch erst im November. Auf alle Fälle aber noch dieses Jahr!“ Abgesehen vom Holz läuft auf der Baustelle aber alles rund. Architekt Maximilian Engelhart führte die Gäste des gestrigen Richtfests durch die Anlage. Schon heute gut zu erkennen: die Dimensionen der Halle, mit ihrer Gesamtkletterfläche von 2300 Quadratmeter, ihrer knapp 17 Meter hohen Kletterwand und dem 450 Quadratmeter großen Boulderbereich; auch im Außenbereich wird es auf zirka 600 Quadratmetern Fläche 100 überdachte Kletterrouten geben.

Selbst wenn das Eröffnungsdatum noch nicht feststeht, ist aber bereits fix, dass es ein „cooles Event“ zur Eröffnung mit Promis aus der Kletter-Szene geben wird, wie Bernhardt erklärt. Außerdem sollen nicht nur die Kletter-Cracks zum Zug kommen: Die Naturfreunde betonen, dass die Halle Angebote für Jung und Alt, Anfänger und Fortgeschrittene sowie Sportler mit Handicap haben wird. „Zu dieser Einstellung“, lobte OB Hartmann, könne man nur ganz herzlich gratulieren.

Landrat Löwl lobte ebenfalls. Mit ihrem deutschlandweit einzigartigen Angebot böten die Naturfreunde „Naherholung vor Ort“. Während die Holländer Skihallen bauten, könne man bald in Dachau, dank der Naturfreunde-Kletterhalle, „sportlich klettern wie in den Bergen“. Er erwarte sich, dass das Sportangebot „weit über den Landkreis Dachau hinaus Wirkung“ zeige.

Der Landesvorsitzende der Naturfreunde, Christian Schwarzkopf, freute sich, dass sein Verband durch das Projekt vor allem seinen Bekanntheitsgrad steigere. Besonders aber freut es ihn, dass seine Natur- und Kletterfreunde „nun nicht mehr in Alpenvereinshallen müssen“.