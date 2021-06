Abbruch der Turnhalle-Ost verzögert sich

Stadt Dachau wartet auf Fördergelder

Verzögerung schon vor Baubeginn: Der Abbruch der Sporthalle in Dachau-Ost dauert noch. weil die Stadt auf Fördergelder wartet.

Der Grund: Die Stadt hat die Zusage für einen Drei-Millionen-Euro- Zuschuss aus einem Förderprogramm des Bundes.

Eigentlich eine gute Nachricht, „aber ich drehe noch durch“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) jüngst im Familien- und Sozialausschuss. Denn um tatsächlich an diese öffentlichen Gelder zu kommen, braucht es nicht nur spezielle Formulare, sondern auch eine „extra Schulung“, wie diese Anträge auszufüllen sind. Vor allem aber darf die Stadt nicht mit dem Bau beginnen, bevor die Mittel genehmigt sind. Einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“, wie bei Förderprogrammen des Freistaats üblich, gebe es nicht. „Der Oberhammer“, wie der OB sagt.

Weil das Bauprojekt zeitlich genau getaktet ist, der Abriss der alten Halle in eine Ferienzeit fallen soll, „müssen wir auf das Go warten“. Und dann eben in Absprache mit den Schulleitungen von Grund- und Mittelschule erst in den Oster- oder Pfingstferien 2022 die Halle abbrechen. Kein großes Drama, Eile sei nicht geboten, sagt der OB im Gespräch mit der Heimatzeitung. Denn die alte Halle bleibt weiter nutzbar.

Noch aber sind die Antragsformulare nicht vollständig. Es bedarf einer Bestätigung, „dass wir eine notleidende Kommune sind“. Eine Kategorie, die es in Bayern gar nicht gebe. Doch Hartmann hofft, dass die Rechtsaufsicht angesichts der schwierigen Haushaltslage der Stadt so eine Bestätigung ausstellt. Viel Aufwand, „aber drei Millionen sind das schon wert“.