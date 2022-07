Abschiebepraxis erreicht neue Dimension: Sie macht nicht Halt vor Familien mit Kindern

Von: Nikola Obermeier

Dass humanitäre Gründe keine Rolle bei Entscheidungen der Ausländerbehörde spielen, wurde bereits vor einem Jahr im Fall von Moussa Nomoko deutlich. Allerdings erreicht die Abschiebepraxis des Landratsamtes Dachau nun eine neue Dimension: Ein Kommentar von Nikola Obermeier

Die Abschiebepraxis des Landratsamtes macht nicht Halt vor Familien mit Kindern, die einen Großteil ihres Lebens oder sogar ihr ganzes Leben hier verbracht haben.

Was diese Abschiebung für die gesundheitlich stark angeschlagenen Eltern und ihre drei Kinder bedeutet, welche Traumata sie hervorruft, ist unvorstellbar. Was das strikte Durchgreifen der Behörde für viele Akteure in Asylangelegenheiten bedeutet, liegt dagegen auf der Hand: Sie müssen sich verschaukelt fühlen von Landrat Stefan Löwl und seinen Zusagen. Was sind all die Gespräche wert, die im vergangenen Jahr geführt wurden? Neben dem Vorwurf der Unmenschlichkeit muss sich Löwl nun einen weiteren machen lassen: Er macht sich unglaubwürdig.

Der Landrat beruft sich wie so oft auf Recht und Gesetz – dabei hat seine Ausländerbehörde die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass Familie Esiovwa abgeschoben werden konnte und nicht vom neuen Gesetz profitiert – anstatt umgekehrt.

Der bayerische Innenminister kritisiert das Chancenaufenthaltsrecht, das in Kürze in Kraft treten soll. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn das Ministerium noch schnell diejenigen abschieben lässt, die von dem Gesetz profitierten würden. Findet Joachim Herrmann in Landrat Stefan Löwl einen parteitreuen Erfüllungsgehilfen, der strikt Recht und Gesetz anwendet, anstatt sein Herz sprechen zu lassen und Handlungsspielräume zu nutzen?