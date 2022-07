Nächtliche Abschiebung: Vater macht sich große Sorgen um Familie: „Kinder weinen die ganze Zeit“

Von: Christiane Breitenberger

Die Abschiebung einer gut integrierten Familie aus Karlsfeld nach Nigeria schlägt weiter hohe Wellen. Schulleiter, Lehrkräfte, Kinder und Eltern sind wütend, verzweifelt und entsetzt.

Dachau – Die Bilder, die sie malte, waren immer so farbenfroh, so fröhlich. Die sechsjährige Claudia war ein glückliches Kind an der Greta-Fischer Schule. Doch von einem Tag auf den anderen blieb ihr Platz im Klassenzimmer leer, „unser Sonnenschein“, wie ihn ihre Lehrerin nennt, konnte nicht mehr zur Schule kommen, weil sie zusammen mit ihrem Bruder Gabriel (10), ihrer Schwester Stefanie (11) und ihren schwerkranken Eltern mitten in der Nacht nach Nigeria abgeschoben wurde.

Bis zu dieser Nacht lebte die gut integrierte Familie seit 2015 im Landkreis Dachau. Claudia wurde in Dachau geboren, in Karlsfeld war ihr Zuhause, jetzt ist sie in einem für sie fremden Land, anstatt mit ihren Klassenkameraden zu spielen. Ihr Platz blieb leer. Ihr Federmäppchen liegt noch dort.

Abschiebung einer Familie: Vater macht sich große Sorgen um Gesundheit von Frau und Kindern

Es ist wie ein Albtraum, aus dem Claudias Vater, Nicholas Esiovwa, einfach nicht aufwachen kann. Im Moment ist die Familie in Lagos, einem Quarantänehotel zusammen mit anderen abgeschobenen Menschen. „Die Kinder weinen die ganze Zeit, sind verzweifelt“, erzählt er.

Doch Nicholas Esiovwa macht sich nicht nur große Sorgen um seine Kinder, sondern auch um seine Frau. Sie hat „starke Bauchschmerzen“. Laut ihm sollte seine Frau am 13. Juli operiert werden, also nur einen Tag nachdem seine Familie nachts von der Polizei zum Flughafen zu ihrem Abschiebungsflug gebracht wurde. „Meine Frau hat den Beamten den Zettel mit dem Termin gezeigt, den Zettel haben sie ihr weggenommen“, schrieb Nicholas Esiovwa in einer Nachricht an Unterstützer in Deutschland.

Der Redaktion der Dachauer Nachrichten liegen ärztliche Atteste vor sowie eine Überweisung in ein spezialisiertes Tumorzentrum. Nachfragen zu dem laut Familie geplanten Operationstermin kann die Klinik aus datenschutzrechtlichen Gründen aktuell nicht beantworten.

Die Familie fühlte sich in Sicherheit. Im Landratsamt habe man ihnen bei einem Termin zugesichert, dass die Abschiebung ausgesetzt werden soll, damit Faith Esiovwa operiert werden könne. Das Landratsamt bestreitet, dass es eine solche Absprache gegeben habe. Zudem sei dem Landratsamt keine Tumorerkrankung bekannt. Landrat Stefan Löwl betont, dass die Abschreibung rechtens sei.

Wie es nun weitergehen soll, weiß Nicholas Esiovwa nicht. Er habe zunächst versucht, einen Verwandten zu erreichen. Erfolglos. „Wir haben nur 40 Euro dabei, von Nigeria kann man nicht auf das deutsche Konto zugreifen“, schreibt er. Auch habe er mit seiner Autoimmunerkrankung gesundheitliche Probleme.

Nächtliche Abschiebung einer Familie: Schulleiter, Lehrer, Kinder und Eltern sind fassungslos

Die Abschiebung der Familie lässt viele Menschen im Landkreis Dachau wütend und entsetzt zurück. Viktoria Ledermann, die Schulleiterin der Greta-Fischer-Schule, an der Claudia die Vorschulklasse besuchte, ist fassungslos.

Wie kann man Kinder, die so einen langen Weg hinter sich haben, einfach so brutal rausreißen?

Auch Gabriel war bis vor ein paar Wochen drei Jahre lang auf ihrer Schule. „Wie kann man Kinder, die so einen langen Weg hinter sich haben, einfach so brutal rausreißen?“ Sie beschreibt Claudia als fröhliches, liebes Kind, das in der Schule glücklich war. „Sie hat sich auch immer um ihre Mitschüler gesorgt und alle beim Spielen integriert – sie hält die ganze Klasse zusammen.“ Jetzt hängen dort nur noch ihre bunten Bilder an der Wand.

Ebenfalls entsetzt ist Cornelia Benkert, die ehemalige Lehrerin von Gabriel. Sie weiß, wie es seinen Klassenkameraden nun geht, nachdem sie erfahren haben, dass ihr Freund abgeschoben wurde: „Sie sind richtig verstört.“ Als Gabriel damals die Schule gewechselt hat, „wollten sie ihn eigentlich nicht gehen lassen, sagten: Gabriel gehört zu uns“, erzählt die Pädagogin, doch seine Klassenkameraden wünschten ihm, dass er glücklich wird. „Aber dass er jetzt ganz weg sein soll, verstehen sie einfach nicht – und uns bricht es das Herz.“

„Holt sie heim!“: Demonstration mit Spendenaktion der Seebrücke Dachau

Entsetzt über die Abschiebung ist auch Stefan Haas, Mitglied der Seebrücke Dachau. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe. Doch er will sich nicht einfach nur hilflos fühlen und entsetzt sein. Deshalb organisiert die Seebrücke Dachau am morgigen Mittwoch eine Demonstration mit Spendenaktion unter dem Motto „Holt sie heim! Familie Esiovwa gehört zu uns!“ vor dem Dachauer Rathaus.

Es ist eine Demonstration gegen die „unmenschliche Abschiebung und für die Rückkehr der Familie Esiovwa in ihre Heimat: hierher zu uns“, wie es heißt. Haas will, dass der Fall aufgearbeitet und aufgeklärt wird. „Jeder kann sich vorstellen, wie das Bild von dem leeren Tisch aussieht, wenn Kinder plötzlich nicht mehr in die Schule kommen.“

Solche Dinge „passieren, wenn Kinder sterben, aber hier ist das passiert, weil wir hier eine Behörde haben, die nur stur auf ihre Paragrafen schaut, egal was dahinter ist“.

Er will verstehen, wie es zu so einer Entscheidung kommen konnte. Es könne nicht sein, dass Kinder, die sich nicht wehren können, und kranke Eltern abgeschoben werden, „und alle tun so, als wäre das ganz normal“. Für ihn ist klar: „Hier müssen Fehler passiert sein und die gilt es jetzt zu verantworten!“

Er denkt auch an die Freunde der Kinder, die im Klassenzimmer nun auf den leeren Platz blicken müssen. „Wer setzt sich nun auf diesen Platz und erklärt ihnen, was passiert ist? Macht das Herr Landrat Löwl? Macht das der Chef der Ausländerbehörde?“

Haas wünscht sich Antworten auf seine Fragen. Er betont im Besonderen mit Blick auf die Kinder: „Das sind Menschen, die gehören zu uns, dorthin, wo sie aufgewachsen sind, dorthin, wo ihre Freunde sind.“ Freunde, die nun an ihren Geburtstagen auf sie verzichten müssen. Wie Emma. Sie hat Gabriel zu ihrem neunten Geburtstag eingeladen. Die Einladung ist eine Wolke mit bunten Regenbogenstreifen – doch so gerne Gabriel auch in ein paar Tagen mit Emma gefeiert hätte – sein Platz am Tisch wird leer bleiben.

„Holt sie heim!“ Die Demonstration unter dem Motto „Holt sie heim! Familie Esiovwa gehört zu uns!“ findet am morgigen Mittwoch um 19 Uhr am Rathausplatz in Dachau statt und wird vom Verein Seebrücke organisiert. Unter anderem spricht SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.