Münchner Straße in Dachau: Vier Geschäfte schließen, Nachfolge gesichert

Begeistert vom Geschäftsleben in Dachau: Isabel Seeber in ihrer Candisserie. Foto: sim

Abschied und Neuanfang

In der Münchner Straße in Dachau stehen Veränderungen an, was das Geschäftsleben betrifft. Einige Betriebe schließen, doch Isabel Seeber, Vorsitzende des Gewerbeverbands „Dachau handelt“ und der Ortsgruppe des Bunds der Selbständigen (BDS), versichert: Es wird „absolut“ keinen Leerstand geben!