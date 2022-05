„Gefährlich und immer im Weg“- Ärger über wild geparkte E-Scooter

Von: Stefanie Zipfer

280 E-Scooter gibt es derzeit in Dachau. Die Anbieter heißen Bird, Lime und Tier. © Nele Behrens

In Dachau ärgern sich einige Bürger über wild geparkte E-Scooter. Die Stadt Dachau will die Situation beobachten.

Dachau – E-Roller beziehungsweise E-Scooter gelten einerseits als Ärgernis und Gefahrenquelle, andererseits sollen sie einen sinnvollen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Was also tun mit den zur Miete angebotenen Gefährten?

In Dachau hat man darauf noch keine eindeutige Antwort. Wie berichtet, hatte sich bereits in der Bürgerversammlung in der Altstadt ein Bürger über die wild abgestellten E-Tretroller beklagt. Und auch am Dienstag, im Umwelt- und Verkehrsausschuss, forderte Stadtrat Thomas Kreß (Grüne) vehement eine Regelung, „damit die Teile nicht mehr Radfahrer-gefährdend abgestellt werden können“.

Derzeit gibt es 280 E-Scooter in Dachau

Oberbürgermeister Florian Hartmann verwies gegenüber dem Ausschuss erneut auf seine während der Bürgerversammlung im Thomahaus getätigte Aussage: Aktuell gebe es im Stadtgebiet drei Anbieter dieser E-Scooter, insgesamt seien 280 Stück im Umlauf. Rein rechtlich müsse man die Roller behandeln wie Fahrräder: „Die waren politisch gewünscht“, so der OB.

So funktionieren die E-Scooter Gemäß der „Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr“ gelten für E-Scooter ähnliche Regeln wie für Fahrräder: Sie können auf Radwegen, Radfahrstreifen und Fahrradstraßen gefahren werden. Nur wenn diese fehlen, darf man mit den E-Rollern die Fahrbahn nutzen. Grundsätzlich gilt für alle E-Scooter ein Mindestalter von 14 Jahren, aber keine Helmpflicht. Gemietet werden können die Gefährte per Smartphone: Der Nutzer lädt sich die App des entsprechenden Anbieters auf sein Handy, registriert sich und gibt auch gleich eine Zahlungsmethode an; im Regelfall läuft die Bezahlung über Kreditkarte.

Allerdings gebe es durchaus Möglichkeiten, wie Kommunen auf das wilde Abstellen der Roller reagieren können. Die Stadt München etwa hatte zuletzt beschlossen, ab Mitte des Jahres innerhalb des Altstadtrings Flächen auszuweisen, auf denen die E-Scooter abgestellt werden müssen. Wird ein Roller nicht auf der vorgesehenen Fläche abgestellt, laufen die Gebühren für den Nutzer einfach weiter.

E-Scooter: „Wer falsch abstellt, muss zahlen“

Stadtrat Peter Gampenrieder (ÜB) fand die Regelung gut: „Wer falsch abstellt, muss zahlen. Den Fehler macht man einmal und dann nie wieder.“ Auch Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) nannte die Scooter ein „Ärgernis“. Allerdings ist er der Meinung, dass zur Eindämmung der Wildparkerei „der höhere Gesetzgeber gefordert“ sei. Es dürfe nicht an den Kommunen hängen bleiben, das Problem mit den auf Gehsteigen oder Radwegen achtlos abgestellten Rollern zu lösen.

Mitten am Weg steht dieser E-Roller am Bahnhof. © Nele Behrens

OB Hartmann betonte im Ausschuss wie schon in der Bürgerversammlung, dass die Stadt sich das Thema E-Scooter erst einmal „weiter anschauen“ will. Anschließend „überlegen wir, ob wir handeln müssen“. Im Moment, so Hartmann, „spricht aber viel dafür, dass wir uns eine Regelung überlegen müssen“.

„Die E-Roller stehen immer im Weg!“

Vor allem am Bahnhof und an der KZ-Gedenkstätte sind die elektrischen Tretroller in Dachau anzutreffen. Einige Passanten sind genervt: „Die E-Roller stehen immer im Weg! Sie sind nicht nur unschön anzuschauen, sondern vor allem gefährlich. Häufig werden sogar Feuerwehrzufahrten versperrt“, meint der 54-jährige Dachauer Steffen Czubka. Nicht weniger genervt von den E-Scootern ist Tanja Baumgartner aus Vierkirchen: „Die Elektroroller stehen ja überall in der Weltgeschichte herum. Vor allem als Radfahrer ist das gefährlich und auch Kinder können leicht dagegen knallen“, beschwert sich die 49-Jährige.

Ein Sprecher der Firma Bird, die in Dachau wie auch in München Roller verleiht, erklärt auf Nachfrage, dass sein Unternehmen seine Roller nicht täglich einsammle. Vielmehr würden die Gefährte erst eingesammelt, wenn deren Akku leer sei. Dies diene letzten Endes auch der Umwelt: „Dann müssen wir nicht so oft mit dem Auto durch die Stadt.“ Grundsätzlich würden die Bird-Roller den Nutzern Parkverbotsflächen automatisch anzeigen.

Bürger ärgern sich über E-Scooter

Von der Firma Lime ist zu erfahren, dass „wir in Dachau unsere neueste Generation an Scootern bereitgestellt haben“. Die Nutzer würden dabei – ähnlich wie beim Anbieter Bird – „informiert, wo geparkt werden darf und wo nicht“. So würden Parkverbote gelten für Rollstuhlrampen, die Mitte von Fahrrad- oder Fußgängerwegen, Feuerwachen, Krankenhauseingängen, geschlossene Wohnanlagen und Parkverbotszonen. Eine Parkregelung, wie sie etwa München nun eingeführt hat und wie sie in Dachau überlegt wird, lehnt der Sprecher nicht ab, im Gegenteil: „Ein dichtes Netz von festen Abstellflächen, nicht weiter als rund 100 Meter voneinander entfernt, kann in Innenstädten eine sinnvolle Alternative sein.“

