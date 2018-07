Die Welt aus der Vogelperspektive erleben

Das jährliche Flugplatzfest beim Aero-Club Dachau ist immer etwas Besonderes für die vielen Besucher. Die Vorbereitungen für das Fest am Sonntag, 22. Juli, laufen bereits.

Dachau/Gröbenzell – Am Sonntag, 22. Juli, findet das jährliche Flugplatzfest beim Aero-Club Dachau statt. Im Biergarten lässt sich bei allerlei Schmankerln vom Grill sowie Bier vom Fass oder Kaffee und Kuchen der Flugbetrieb beobachten und die Faszination des Luftsports aus nächster Nähe erleben. Die musikalische Unterhaltung liefern dazu in altbewährter Weise die Ampermusikanten Bergkirchen. Das Fest beginnt um 11.30 Uhr, der Feldgottesdienst um 10 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, bei starkem Regen als Hallenfest. Interessierte können in einem Motorsegler oder Segelflugzeug mitfliegen und dabei Bergkirchen und Umgebung von oben betrachten.

Der Aero-Club freut sich dieses Jahr ganz besonders, sein neues Flaggschiff, ein doppelsitziges Segelflugzeug mit Klapptriebwerk vom Typ Arcus T, einsetzen zu können. Ein Höhepunkt beim Fest wird die Namensgebung des Segelflugzeugs durch prominente Taufpaten sein. Es handelt sich um ein gebrauchtes Hochleistungssegelflugzeug für den Streckenflug und für fortgeschrittene Schulung. „Die zunehmenden Einschränkungen des für uns nutzbaren Luftraums durch den Flugverkehr am Flughafen München haben diese Investition trotz der hohen Kosten notwendig gemacht“, erklärt Valentin Faust. „Den Kaufpreis in Höhe von 180 000 Euro für den Arcus T – ein ehemaliges Förderflugzeug des Luftsportverbandes Bayern (Rufname „Bayern Yankee“) – konnten wir nur durch den Verkauf zweier anderer Segelflugzeuge sowie zinslosen Mitgliederdarlehen finanzieren“.

Da diese Flugzeuge mit einem Neupreis von über 200 000 Euro sehr teuer sind, scheiterte die Anschaffung in den vergangenen Jahren immer an der Finanzierung. Durch die Luftraumveränderung sei „der Leidensdruck aber immer größer geworden“ und in Anbetracht des verlockenden Angebots hätten die Mitglieder dem Kauf im Januar 2018 zugestimmt. Insgesamt wurden 65 000 Euro an Mitgliederdarlehen benötigt, wobei die Mitglieder dem ACD sogar Zusagen in noch größere Höhe gemacht hätten, so Faust.

Der Arcus sei im Verein sehr gut angenommen worden und aufgrund seiner hervorragenden Flugeigenschaften sehr beliebt. Von Dachau starteten schon viele Streckenflüge, der weiteste führte über 427 Kilometer: ein Dreiecksflug von Dachau über Albstadt und Greding und zurück. Ingrid Koch