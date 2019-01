Hausbesuche lohnen sich oft nicht mehr

Beim Bergdoktor ist er alltäglich: der Hausbesuch. Was im Fernsehen für Arzt Martin Gruber so spielend leicht aussieht, ist im richtigen Leben zu einem Kampf um jeden Cent geworden.

Dachau – Kassenärzte fordern laut dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Glassen, mehr Geld für ihre Hausbesuche. Demnach werden momentan nur etwa 23 Euro gezahlt.

Hans-Ulrich Braun, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Dachau, kann das hingegen so nicht bestätigen. „Für einen normalen Hausbesuch bekommt der Arzt zusätzlich zu der Grundpauschale noch eine Fahrgebühr dazu“, sagt Braun. Zu beachten sind jedoch die unterschiedlichen Anfahrtswege. Es würde sich mehr lohnen, wenn der Hausbesuch in der Nähe sei, wegen der kürzeren Anfahrtszeit. „Wenn ein Arzt allerdings ins tiefste Dachauer Hinterland fahren muss, dann bekommt er gerade einmal noch zehn Euro zu dem Betrag dazu.“ Die Zeit würde sich nicht mit dem Geld aufwiegen, so Braun. Man müsse zudem zwischen normalen und chronisch Kranken unterscheiden. „Bei chronischen Patienten wird mehr Aufwand betrieben, deswegen kommt noch eine Zusatzpauschale oben drauf.“

Trotz alledem oder genau deswegen weigern sich inzwischen viele Ärzte überhaupt, Hausbesuche zu machen. „Im Großraum München fällt dieser Schwund nicht auf, da es dort viele Kollegen gibt, die das kompensieren können“, sagt der Vorsitzende. Ein großes Problem sei es aber, wenn es nur einen Hausarzt im Ort gebe. Der könne sogar von den Krankenkassen bestraft werden, indem er keine Kassenpatienten mehr behandeln dürfe.

Hausbesuche seien vorwiegend für pflegebedürftige Menschen gedacht. Deshalb rät Braun: „Jeder, der mobil ist, auch wenn er Temperatur hat, sollte in die Praxis fahren.“

Leyla Yildiz