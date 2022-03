Arzt Hans-Ulrich Braun aus Karlsfeld beklagt künftigen Ärztemangel und starre Quoten

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Theoretisch gibt es im Landkreis Dachau genügend Ärzte. Praktisch sieht es anders aus. © Monika Skolimowska / dpa

Wie steht es wirklich um die Versorgung im Landkreis Dachau? Der Mediziner Hans-Ulrich Braun aus Karlsfeld spricht Klartext.

Dachau – Während die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) von einer medizinischen Überversorgung im Landkreis Dachau spricht, klagen Patientenvertreter über zu wenig ärztliche Angebote. Was ist nun richtig? Wie steht es wirklich um die Versorgung in der Region? Der Karlsfelder hausärztliche Internist Hans-Ulrich Braun, Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbands Dachau, Delegierter des Landkreises in der Landesärztekammer sowie Mitglied des bayerischen Ärztetags, gibt Antworten.

Herr Dr. Braun, haben wir im Landkreis Dachau genügend Ärzte?

Hans-Ulrich Braun: Theoretisch haben wir sogar viel zu viele. Praktisch leider nicht.

Das müssen Sie mir erklären bitte.

Nehmen wir das Beispiel Psychotherapeuten. Entsprechend dem von KVB und Krankenkassen ausgearbeiteten Vergabeschlüssel haben wir im Landkreis eine Versorgung von 140 Prozent. Allerdings bekommt man trotzdem kaum Termine, weil die die einzelnen Praxen nicht voll, sondern nur 60 Prozent arbeiten.

Das heißt, wenn alle Psychotherapeuten mehr arbeiten würden, wäre es okay?

Ja. Und das ist genau das Problem bei unserem Vergabesystem für die kassenärztlichen Sitze. Es ist nicht flexibel genug, darauf zu reagieren, wenn ein Arzt, der eine volle Zulassung hat, aus Alters- oder sonstigen Gründen irgendwann beschließt, seine Arbeitszeit zu verkürzen. Dieser Zustand müsste einfach flexibler abgebildet werden.

Lesen Sie auch Notarzt-Mangel auf dem Land: Beruf nicht mehr attraktiv genug für junge Mediziner Gerade auf dem Land wird der Notarztmangel immer größer. Für viele Ärzte ist diese Arbeit nicht mehr attraktiv – zumal sie in einem Impfzentrum drei bis vier Mal soviel verdienen. Das Problem gibt es allerdings länger als die Pandemie. Und ohne Nachwuchs wird sich die Versorgungssituation verändern. Notarzt-Mangel auf dem Land: Beruf nicht mehr attraktiv genug für junge Mediziner Bayern gehen die Notärzte aus: Immer mehr Schichten bleiben unbesetzt - Betroffene nennen Gründe Immer häufiger werden Notarztschichten nicht besetzt. Der Nachwuchs fehlt. Aber auch die Bedingungen sind nicht optimal. Und natürlich hat Corona auch seine Finger im Spiel. Bayern gehen die Notärzte aus: Immer mehr Schichten bleiben unbesetzt - Betroffene nennen Gründe

Wer ist für dieses, vorsichtig formuliert, verkrustete System verantwortlich?

Die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen. Allerdings könnte die Politik natürlich ein Gesetz machen und sagen: ,Wir passen das System dem tatsächlichen Bedarf an’ beziehungsweise ,Wir genehmigen mehr Arztsitze“. Aber das wird nicht passieren.

Wieso?

Weil die Kosten für das Gesundheitssystem, grob geschätzt, damit um 30 Prozent steigen würden. Und da den Kassen durch Corona bereits 30 Prozent höhere Ausgaben entstanden sind, halte ich es für unwahrscheinlich, dass es hier zeitnah zu einer grundlegenden Reform kommt.

Ist das Vergabesystem das einzige Problem unserer ärztlichen Versorgung?

Leider nein. Langfristig werden wir auch mehr ausbilden müssen. Durch den strengen Numerus Clausus von 1,2 werden wir in ein paar Jahren schlicht und einfach zu wenig Ärzte haben.

Warum wurde der Zugang zu einem Medizinstudium in Deutschland so verschärft?

Ich vermute, weil es ein sehr teures Studium ist und man sichergehen wollte, dass es möglichst wenige Studenten abbrechen. Aber es ist paradox! Kürzlich war ich bei einem Treffen der Landesärztekammer und da wurde gefragt, wer von den anwesenden Ärzten heute noch einen Studienplatz bekäme – es haben nur 30 Prozent die Hand gehoben.

Das heißt, mit einem Abitur schlechter als 1,2 habe ich – zumindest an einer deutschen Uni – keine Chance, Medizin studieren zu können?

Mittlerweile hat ein gewisses Umdenken stattgefunden, vor allem, um der Miss-Verteilung der ärztlichen Fachgebiete entgegenzuwirken. So vergibt die Uni Bayreuth nun im Rahmen einer „Landarztquote“ auch für schlechtere Abi-Schnitte Studienplätze. Allerdings müssen sich die Studenten dann verpflichten, als Landarzt zu arbeiten.

Im Landkreis Dachau scheint es nicht gerade beliebt zu sein, als Landarzt zu arbeiten...

Das ist richtig. Fach- und Hausärzte konzentrieren sich vor allem in der Stadt Dachau. Nehmen Sie die Hausärzte: 91 gibt es im ganzen Landkreis, 52 davon in der Kreisstadt. Da müsste man den Planungsbereich umstrukturieren oder kleinflächiger machen.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass junge Ärzte nicht ins Hinterland wollen?

Ich kann nur für mich sprechen und betonen, dass ich das Arbeiten im Landkreis sehr attraktiv finde. Wir Ärzte haben einen sehr schönen, tollen Beruf, dazu kommt eine hohe Wertschätzung durch die Patienten, wir haben einen vernünftigen Verdienst und eine gute Lebensqualität. Das muss man den jungen Leuten klarmachen!

Gleichwohl würde man als das Schönheitschirurg in Bogenhausen vermutlich mehr verdienen...

Sagen wir es so: Die Jammerei mancher Ärzte kommt gerade in Zeiten wie diesen nicht so gut an.

Pilotprojekt „Bürgerbeirat Gesundheit“ im Landkreis Dachau zieht Zwischenbilanz Dachau ist eine von insgesamt 57 „Gesundheitsregionen plus“ in Bayern; in ihr sollte im Rahmens eines Pilotprojekts von Oktober 2021 bis Juli 2022 ein Verfahren der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene erprobt werden. 30 Bürger waren dafür über die Einwohnermelderegister zufällig ausgewählt und per Brief zur Teilnahme am „Bürgerbeirat Gesundheit“ eingeladen worden, um den Landkreis zu Gesundheitsthemen zu beraten. Jetzt kam es zu einer vorläufigen Zwischenbilanz des Beirats.

Vorherrschendes Thema des Treffens war dabei die ungleiche Verteilung von Haus- aber auch Fachärzten im Landkreis. So monierte Bürgerbeirätin Cornelia Sturm: „Die Stadt Dachau und die Gemeinde Karlsfeld ist gut mit Ärzten versorgt, auf dem Land mangelt es jedoch an Haus- und Fachärzten.“ Von einem Mangel wollte Sebastian Eckert von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) dagegen nicht sprechen, vielmehr gebe es im gesamten Landkreis eine Überversorgung von fast 110 Prozent.

Das Problem sei die Unattraktivität des Hinterlands vor allem für junge Ärzte, bestätigte auch Kreisrat und Orthopäde Dr. Frank Sommerfeld. „Kein Arzt möchte mehr sechs Tage in der Woche in der eigenen Praxis arbeiten und dann noch in einem Ort, wo die Patienten nicht hinkommen.“

Der Vorschlag des Bürgerbeirats Helmut Blahusch einer sogenannten „eNurse“ wird den Ärztenotstand laut Sommerfeld zwar nicht lösen, könnte aber unterstützend sein. Bei eNurse oder auch Tele-VERAH handelt es sich um Praxisassistenzen mit telemedizinischer Ausstattung, welche Hausbesuche machen. Finanziell gefördert wird eine eNurse aber nur in unterversorgten Gebieten, wie KVB-Mann Eckert erklärte.

Apropos Digitalisierung: Videosprechstunden, digitalisierte Patientenakten, elektronische Krankmeldung – all das sei wichtig. Doch dürfe man laut Bürgerbeirat Wolfgang Heiser nicht die älteren Menschen vergessen, die oft nicht die Mittel und das Wissen für die Online-Anwendungen hätten. Mediziner Sommerfeld warnte, das digitale Systeme vor allem anwendbar sein müssten – also unkompliziert für Ärzte und Patienten. Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath gab zu: „Wir sind da hintendran.“

Der Bürgerbeirat kommt im März in seiner fünften Sitzung zusammen und wird dann weiterhin einmal monatlich tagen. Im Juli ist eine Abschlussveranstaltung geplant. dn/mik

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.