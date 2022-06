Erster Fall von Affenpocken im Landkreis Dachau – LGL gibt Einschätzung ab

Am Freitag, 17. Juni, wurde ein erster Fall von Affenpocken im Landkreis Dachau bekannt. Der Patient, ein Mann unter 30 Jahren, ist laut Landratsamt Dachau wohlauf und befindet sich in Isolation.

Dachau – Erster Fall von Affenpocken im Landkreis Dachau. Im Landkreis Dachau wurde heute, am Freitag, 17. Juni, ein erster Fall von Affenpocken bekannt. Wie das Landratsamt auf Nachfrage und unter Berufung auf den Datenschutz knapp erklärt, sei der Patient unter 30 Jahre alt und gerade von einer Urlaubsreise innerhalb Europas zurückgekehrt.

Erster Fall von Affenpocken in Dachau

Weil er auf seiner Haut den für Pocken typischen Hautausschlag mit Pusteln und Rötungen entdeckt habe, sei er dann in ein Münchner Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gefahren. Ein PCR-Test, so Landratsamtssprecherin Sina Török, „habe die Infektion dann bestätigt“.

Aktuell sei der junge Mann, der allein lebt und auch allein in Urlaub war, „in gutem gesundheitlichen Zustand in häuslicher Isolation“. Kontaktpersonen, die der Patient angesteckt haben könnte, seien daher bislang nicht zu ermitteln gewesen. Das Gesundheitsamt stehe dennoch „in engem Kontakt“ mit dem Mann.



Affenpocken im Landkreis Dachau: LGL spricht von Einzelfällen

Grundsätzlich schätzt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) das allgemeine Infektionsrisiko mit Affenpocken für die Bevölkerung als gering ein. Bislang handele es sich in Bayern und auch bundesweit „nur um Einzelfälle“.

Wann die häusliche Isolation des Infizierten beendet werden kann, hängt davon ab, wann der Hautausschlag heilt. Török zufolge sei ein Affenpocken-Patient erst dann „nicht mehr ansteckend, wenn die Pusteln verkrusten und abfallen“.

In Deutschland wurde am 20. Mai der erste Affenpocken-Fall offiziell bestätigt. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München hatte das Affenpockenvirus bei einem Patienten nachgewiesen. Im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit rechneten Experten mit weiteren Nachweisen.