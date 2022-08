Aktionsplan für künftige Hitzewellen - „Wir stoßen mehr und mehr an unsere Kapazitätsgrenzen“

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Auch der Rettenbach bei Vierkirchen wartet dringend auf Niederschlag. Die Bezirksfischereiberatung kam zum „Notfalleinsatz“. © Günter Schön

Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen belasten Mensch, Tier und Natur. Eine Arbeitsgruppe aus dem Landkreis Dachau soll nun einen Aktionsplan für künftige Hitzewellen erstellen.

Dachau – Der Sommer 2003 – nur noch wenige dürften sich daran erinnern – war extrem heiß und extrem trocken. Ein Ausnahmesommer, lautete die Annahme damals. Doch extreme Sommer wie der im Jahr 2003 kamen schneller wieder, als manchen lieb war.

Auch in den Jahren 2015, 2018, 2019 und 2022 hat es nur wenig geregnet, und die Temperaturen lagen oft tagelang weit jenseits der 30 Grad. Für Menschen, Tiere, Gewässer und Pflanzen ist dies eine enorme Belastung.

Hitze-Sommer in Deutschland: Gefahr für Mensch, Umwelt und Tier

Angesichts der gesundheitlichen Gefahren für die Bevölkerung und die Tatsache, dass der Klimawandel solche trockenen Sommer eher zur Regel als zur Ausnahme machen wird, hat man sich im Dachauer Gesundheitsamt nun überlegt, wie sich die Landkreisbevölkerung langfristig gegen diese Hitzesommer schützen lassen könnte.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern von Gesundheitsamt, Klimamanagement, Klimaschutz, Stadtentwicklung, ambulanter und stationärer Pflege, Kindertagesstätten sowie der Gesundheitsregion plus will sich daher im Herbst erstmals treffen, um einen Hitzeaktionsplan für kommende Hitzewellen auszuarbeiten.

Aufmerksamkeitskampagne: Arbeitsgruppe erstellt Aktionsplan für Hitzewellen

Das Ziel, so Landrat Stefan Löwl, ist eine „Aufmerksamkeitskampagne“. Denn klar sei: Bei gesunden Menschen kann Hitze zu Erschöpfung und eingeschränkter Leistungsfähigkeit führen; bei Älteren, Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten könne deren Hilfebedürftigkeit und soziale Isolierung aber weit schlimmere Folgen haben und dazu führen, dass Maßnahmen, wie zum Beispiel ausreichendes Trinken und das Kühlen der Innenräume, unterlassen werden.

Der Fokus, so Löwl, „liegt ganz klar auf dem Menschen“. Fragen wie „Welche Herausforderungen stellt die Hitze an Rettungsdienste, an Kitas oder Seniorenheime?“ sollen in diesem Aktionsplan beantwortet und koordiniert werden.

Bislang sei der Mensch beim Thema Klimawandel und dessen Folgen nämlich eher zu kurz gekommen: „Landwirtschaft, Städtebau oder Waldumbau sind schon lange Thema“, findet der Landrat.

Dabei seien es viele „ganz individuelle Bereiche, viele organisatorische, bauliche, strategische und langfristige Fragen“, die man hier angehen müsste.

Wie wichtig ist der Denkmalschutz? Was hat in Zukunft Priorität?

Beispiel: Dass Bäume für das Stadtklima gut sind, ist bekannt. In Dachau vor der Kirche St. Jakob aber sei das Pflanzen schattenspendender Bäume verboten: „Da sticht der Ensembleschutz den Klimaschutz.“ Der Gesetzgeber, so Löwl, müsste sich daher fragen: „Wie wichtig ist der Denkmalschutz? Was hat in Zukunft Priorität?“

Einzelne Bäche sind bereits ausgetrocknet

Bis diese Fragen geklärt sind, dürfte allerdings noch viel Wasser die Amper hinabfließen – wobei sich gerade die Gewässer im Landkreis Dachau derzeit in einer kritischen Lage befinden, wie die Regierung von Oberbayern zuletzt verlauten ließ.

Einzelne Bäche seien bereits „partiell trockengefallen“, darunter die obere Ilm bei Pipinsried sowie der Rettenbach bei Vierkirchen. Gerade die Ilm gilt laut Bezirks-Fischereifachberater Dr. Bernhard Gum als wertvolles Bachmuschelgewässer; sein Team habe daher in einer Not-Aktion versucht, noch möglichst viele Lebewesen aus dem überhitzten, sauerstoffarmen und austrocknenden Gewässer zu retten.

Die Ilm bei Pipinsried ist ausgetrocknet. Die seltenen und geschützten Bachmuscheln überstanden die vergangenen Hitzewochen nicht. © Günter Schön

Historische Tiefstände beim Grundwasser

Auch die Lage des sogenannten oberflächennahen Grundwassers ist im Landkreis derzeit nicht gut, im Gegenteil: „Wir haben historische Tiefstände“, so Landrat Löwl. Zwar seien die Pegel um diese Jahreszeit stets im Bereich der „Sehr niedrig“-Werte, derzeit würden aber sogar diese Werte mancherorts deutlich unterschritten.

Experte Dr. Gum rät daher Gemeinden, Fischereiberechtigten oder Bachbetreuenden, die sich aktuell Sorgen um ihre Gewässer machen, schnellstmöglich die Fachberatung des Bezirks anzusprechen.

Wir stoßen mehr und mehr an unsere Kapazitätsgrenzen.

„Wo es geht und wir rechtzeitig informiert werden, versuchen wir zusammen mit den Fischereiverbänden und anderen Institutionen, die dazu in der Lage sind, die Fische zu bergen und in noch geeignete Gewässer umzusiedeln. Hier arbeiten bereits viele Fischereivereine und Naturschutzverbände mit den zuständigen Stellen hochengagiert zusammen, und es wird häufig mit Unterstützung durch die lokale Feuerwehr bestmöglich geholfen.“

Sollte es allerdings nicht bald nachhaltig regnen, dürfte dies schwer werden. Denn, so Gum: „Wir stoßen mehr und mehr an unsere Kapazitätsgrenzen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.