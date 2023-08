Alkoholisiert in Dachau gegen Zaun geschleudert

Die Polizei wurde zu einem Unfall im Gewerbegebiet Dachau-Ost gerufen.. © Rene Ruprecht/ dpa

Alkohol war im Spiel bei einem Verkehrsunfall in Dachau-Ost, bei dem ein A6 ins Schleudern geraten war.

Dachau – Am frühen Sonntagmorgen, genauer gesagt um 0.20 Uhr, hat sich in der Robert-Bosch-Straße in Dachau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Audi A6 aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und in einen Zaun geprallt war. Eine Zeugin konnte dabei jedoch beobachten, wie sich eine Person nach dem Unfall zu Fuß von der Örtlichkeit entfernte.

18-Jähriges kommt kurze Zeit später zu Unfallauto zurück

Der mutmaßliche Fahrer, ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, kehrte kurze Zeit später allerdings an die Unfallörtlichkeit zurück. Sein Pech: Die Polizei wartete dort bereits auf ihn. Die Beamten schnappten sich den jungen Mann und nahmen einen Alkoholtest vor. Ergebnis: rund 1,6 Promille. Zudem stellte sich im weiteren Verlauf der Überprüfungen heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den jungen Mann, so teilt die Dachauer Polizei zu diesem Fall mit, erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

