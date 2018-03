Betrunkener verhindert Skiurlaub

Er fuhr Schlangenlinien, baute zwei Unfälle auf der Autobahn und machte damit den Skiurlaub einer Gruppe aus Nordrhein-Westfalen zunichte: Ein 53-Jähriger aus dem Landkreis war betrunken unterwegs.

Dachau– Am Samstag um 14.15 Uhr erhielten die Verkehrspolizeidienststellen Freising und Fürstenfeldbruck die Mitteilung, dass der Fahrer eines Kleintransporters in starken Schlangenlinien fuhr und dabei zwischen Feldmoching und Ludwigsfeld auf der BAB A99 von seiner Spur abkam. Hierbei rammte er zunächst einen VW aus Osnabrück und fuhr danach einfach weiter.

Mehreren Streifen aus München und von der Autobahndienststelle Fürstenfeldbruck machten sich sofort auf den Weg, um den den Kleintransporter aus dem Verkehr zu ziehen. In den folgenden Minuten gingen auch noch weitere Anrufe über die unsichere Fahrweise des Unfallfahrers ein.

Bevor die Polizei den 53-jährigen aus dem Landkreis Dachau jedoch stoppen konnte, baute dieser eine Viertelstunde später einen weiteren Verkehrsunfall auf der A 96, der die Trunkenheitsfahrt schließlich beendete. An der Anschlussstelle Laim übersah der deutlich alkoholisierte Fahrer das Stauende und schob einen wartenden Mazda auf einen Audi. Dabei wurde der Unfallfahrer ebenso leicht verletzt wie auch auch die Fahrerin des Mazda (39) und deren zwölfjähriger Sohn. Bitter Die Insassen des Mazda und auch des Audi waren gemeinsam aus Nordrhein-Westfalen in den Skiurlaub unterwegs. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der 53-Jährige musste sich dort nach der Verweigerung eines Atemalkoholtestes einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Außerdem muss er wohl nach seiner folgenreichen Trunkenheitsfahrt mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Die Anschlussstelle München-Laim musste am Samstag nachmittag aufgrund des Verkehrsunfalls für rund zwei Stunden gesperrt werden. Dies führte zu einem starken Rückstau auf der A 96 in Richtung München. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 50 000 Euro geschätzt.

mm