Alle Flüchtlinge konnten bisher im Landkreis Dachau privat untergebracht werden

Von: Nikola Obermeier

An der Realschule Dachau kamen Reisebusse mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine an. © Habschied

Die Ankunft von zwei weiteren Reisebussen mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wird am Samstag im Landkreis Dachau erwartet.

Die Hälfte der Flüchtlinge will weiterreisen

Dachau - Die Flüchtlinge, die wieder über die Initiative von Oksana Bonauer-Morel kommen, werden in der Aufnahmestation in der Turnhalle der Johannes-von-Neuhäusler-Schule in Schönbrunn ankommen. Von dort aus werden sie auf die privaten Unterkünfte verteilt.

In der Erstaufnahme-Einrichtung, die der Landkreis Anfang dieser Woche in Schönbrunn eingerichtet hatte, erfolgt nicht nur die behördliche Registrierung aller ankommenden Flüchtlinge, sondern auch ein erster Gesundheits-Check. Außerdem wird eine Erstverpflegung durch das BRK gestellt, es bestehen Dusch-Möglichkeiten, eine Kinder-Spielecke ist eingerichtet. Für Flüchtlinge, die weiterreisen möchten – laut Landratsamts-Sprecherin Sina Török gut 50 Prozent pro ankommendem Bus – gibt es Betten, um sich auszuruhen. Dann organisiert der Landkreis einen Shuttle zum Bahnhof nach München.

Erstaufnahme ist nur Durchgangsstation

„Ziel ist es, die Erstaufnahme möglichst schnell wieder leer zu kriegen“, sagt Török. Daher werden die Daten der Personen schon auf dem Weg in den Landkreis Dachau erfasst, die Flüchtlinge werden noch im Bus den Unterkunftsmöglichkeiten zugeteilt. Direkt nach der Ankunft sollen alle Personen direkt an die Unterkünfte übergeben werden.

Derzeit – Stand Donnerstagnachmittag – wurden 319 Kriegsflüchtlinge im Landkreis in privaten Unterkünften untergebracht, davon sind gut 60 schulpflichtige Kinder. Diese erhalten nach der Anmeldung bei der Gemeinde in den entsprechenden Schulen einen Gaststatus und können in die Schule gehen, „wenn sie das möchten“, so Sina Török. Theoretisch wären die Kinder und Jugendlichen drei Monate lang von der Schulpflicht befreit.

Zusätzlich zu den Flüchtlingen, die über die Initiative von Oksana Bonauer-Morel nach Dachau kommen, erwartet das Landratsamt Zuweisungen aus dem Ankunftszentrum München: „Wir gehen davon aus, dass pro Woche zwei Busse kommen.“

Diese 50 Personen alle drei bis vier Tage werden dann wieder verteilt – zunächst noch auf private Unterkünfte, dann auf die Unterkünfte des Landratsamtes.

